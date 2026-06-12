Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Relegation
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Trotz Zögern: Zweite Chance für Steinbach und Olympia Lorsch
Die Relegation im südhessischen Fußball bietet Chancen für Verlierer. Ein nicht alltägliches Szenario eröffnet unerwartete Aufstiegsmöglichkeiten, sorgt aber auch für Trubel.
von Christopher Frank · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Mit einem Sieg gegen Steinbach könnte Olympia Lorsch nun dem SV Hahn doch noch in die Gruppenliga folgen. – Foto: Mara Wolf (Archiv)
Südhessen. Die Relegation 2026 im südhessischen Amateurfußball ist ein Fall für die Geschichtsbücher. „Es ist eine ganz neue Konstellation, dass die beiden Verlierer der Halbfinalspiele in der Gruppenliga-Relegation doch noch einmal die Chance auf den Aufstieg bekommen“, sagt Hartmut Schwöbel (Michelstadt). Und der Klassenleiter der Gruppenliga und Regionalbeauftragte des Hessischen Fußballverbandes hat in seiner Funktionärslaufbahn schon so einige Kuriositäten erlebt. Einmalig in Hessen sei die Situation aber nicht, fügt er hinzu: „Im Kreis Limburg-Weilburg gibt es aktuell genau die gleiche Konstellation.“