Trotz Zögern: Zweite Chance für Steinbach und Olympia Lorsch

Mit einem Sieg gegen Steinbach könnte Olympia Lorsch nun dem SV Hahn doch noch in die Gruppenliga folgen. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Südhessen. Die Relegation 2026 im südhessischen Amateurfußball ist ein Fall für die Geschichtsbücher. „Es ist eine ganz neue Konstellation, dass die beiden Verlierer der Halbfinalspiele in der Gruppenliga-Relegation doch noch einmal die Chance auf den Aufstieg bekommen“, sagt Hartmut Schwöbel (Michelstadt). Und der Klassenleiter der Gruppenliga und Regionalbeauftragte des Hessischen Fußballverbandes hat in seiner Funktionärslaufbahn schon so einige Kuriositäten erlebt. Einmalig in Hessen sei die Situation aber nicht, fügt er hinzu: „Im Kreis Limburg-Weilburg gibt es aktuell genau die gleiche Konstellation.“

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