Trotz Zelmat-Doppelpack: Joker schießen SC Olching ins Halbfinale 3:2-Sieg gegen den SC Unterpfaffenhofen von Dirk Schiffner · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer des SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Der Titelverteidiger setzt sich gegen Unterpfaffenhofen durch. Im Halbfinale wartet nun das brisante Stadtderby gegen Geiselbullach.

Nach dem TSV Geiselbullach, dem TSV Moorenweis und dem Überraschungsteam SV Althegnenberg hat auch der SC Olching das Halbfinale im Sparkassen-Cup erreicht. Der Bezirksliga-Spitzenreiter und Titelverteidiger setzte sich beim SC Unterpfaffenhofen mit 3:2 (1:1) durch und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. Der Favorit rotiert kräftig Olchings Trainer Felix Mayer zeigte sich nach dem Viertelfinale „zufrieden“ mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Mit Blick auf das anstehende Programm mit sechs Spielen in 20 Tagen hatte er kräftig rotiert und einigen Vielspielern eine Pause gegönnt. „Die, die auf dem Platz standen, haben es vernünftig gemacht“, sagte Mayer – auch wenn der eine oder andere noch „mit angezogener Handbremse“ gespielt habe.

Für Unterpfaffenhofens Trainer Andreas Zorn war die Partie ein Wiedersehen mit seinem früheren Verein. Im September 2024 hatte sich der SCO nach einer Negativserie von ihm getrennt. Anfang 2025 kehrte Zorn zu seinem Ex-Klub Unterpfaffenhofen zurück, zunächst als Co-Trainer von Martin Buch, seit vergangenem Sommer wieder als Chef. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war der 47-Jährige insgesamt einverstanden, haderte aber mit den Gegentoren: „Die waren zu billig.“ In der ersten Hälfte hatten die Gäste zwar viel Ballbesitz, kamen aber kaum zu klaren Chancen. „Wir haben nichts zugelassen“, sagte Zorn. Stattdessen ging der SCU in Führung: Khareem Zelmat traf in der 28. Minute zum 1:0. Mehr als dieses Tor sprang für die Gastgeber in ihrer starken Phase allerdings nicht heraus. Noch vor der Pause glich Olching aus, als Omer Grbic eine Ecke von Kerem Kavuk per Kopf zum 1:1 verwertete (35.).