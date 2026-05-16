Trotz zehn Spielen ohne Niederlage: FCL muss in Rohrbach um Klassenerhalt zittern

Der FC Langengeisling braucht einen Punkt beim heimstarken TSV Rohrbach. Drei Spieler kehren zurück ins Team von Trainer Hintermaier.

Eigentlich unfassbar: 42 Punkte hat der FC Langengeisling vor dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Nord auf dem Konto, ist seit zehn Spieltagen ungeschlagen, aber die Abstiegsgefahr ist vor dem finalen Duell am heutigen Samstag um 14 Uhr beim TSV Rohrbach immer noch nicht endgültig gebannt. Und das in einer Liga mit 16 Mannschaften, in der ansonsten etwa 38 Zähler als sichere Bank gelten.

Um definitiv in der Liga zu bleiben, brauchen die Geislinger in Rohrbach zumindest einen Punkt, dann wären sie von der Konkurrenz aus Altenerding aufgrund des besseren Direktvergleichs nicht mehr einzuholen – die SpVgg Altenerding hat bislang 40 Punkte geholt, muss aber heute zeitgleich bei Meister und Landesliga-Aufsteiger Nord Lerchenau ran. „Für Nord geht es um nichts mehr, aber ich denke, dass dort eine Meisterfeier geplant ist“, geht FCL-Trainer Maximilian Hintermaier davon aus, dass Lerchenau einen Stimmungskiller vermeiden will.

Auch noch im Rennen ist die SpVgg Kammerberg, die mit Geisling punktgleich ist, aber mit München 54 einen eher machbaren Gegner vor der Brust hat. Im Fall der Fälle hätten die Geislinger aber auch gegenüber Kammerberg den besseren Direktvergleich.

Bei Geisling kehren David Riederle, der zuletzt angeschlagene Elias Mehringer und Frank Sitou zurück. Nach der Erfolgsserie der letzten Wochen ist auch das Zutrauen da. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken, aber wir wissen natürlich, dass es in Rohrbach ganz schwierig wird. Ich hoffe, meine Jungs werden nicht zu nervös“, so Hintermaier, der den Gegner beim 1:1 in Altenerding unter die Lupe genommen hat und sein Team vor allem vor Eduard Rushiti und Spielertrainer Philipp Federl warnt. Federl, der zuletzt nur von der Bank gekommen ist, gilt als einer der besten Kopfballspieler der Liga, der schon 16 Treffer auf dem Konto hat. Für Rushiti stehen auch schon zwölf Tore zu Buche. Hintermaier: „Der ist brandgefährlich, der hat richtig Qualität.“

Zehn Siege und vier Remis haben die Rohrbacher auf eigenem Platz geholt – das macht satte 34 Punkte in 14 Spielen. „Wenn man eine ganze Saison daheim ungeschlagen bleibt, ist das schon beeindruckend, aber ich habe den Eindruck, dass meine Jungs auch entschlossen sind“, so Hintermaier. „Das Wort Relegation wollen wir gar nicht in den Mund nehmen. Das wäre eine Katastrophe. Ich habe meinen Jungs schon am Donnerstag gesagt, dass ich hoffe, dass es das letzte Training für diese Saison war.“Tipp: 1:1