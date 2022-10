Trotz zahlreicher Chancen: Günzlhofen verpasst ersten Heimsieg Drückend überlegen gegen Schwabing

Nah dran am ersten Heimsieg der Saison war der VSST Günzlhofen gegen den FC Schwabing. Am Ende wurde es doch wieder nur ein 2:2-Unentschieden.

Günzlhofen – Und die Gäste hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn sie als Verlierer nach Hause gefahren wären. Denn der Doppeltorschütze des VSST, Kelvin Gomez, hätte gut und gerne noch zwei Treffer erzielen können. Überhaupt hatte der VSST die weitaus besseren Torchancen als die Schwabinger. Schon nach elf Minuten enteilte Gomez seinem Gegenspieler und schob den Ball am herausstürzenden Schwabinger Keeper Sebastian Minich vorbei ins leere Tor. Doch schon vier Minuten später führte ein Freistoß zum 1:1-Ausgleich. FC-Mittelstürmer Giacinto Sibilia wuchtete den Ball mit dem Kopf in die Maschen. „Der ist nur schwer auszuschalten“, hatte im Vorfeld VSST-Präsident Mario Küpper vor dem Torjäger der Schwabinger gewarnt.

Zuvor hatte Paul Fischer das 2:0 auf dem Fuß, doch der Günzlhofener setzte den Ball knapp neben das Tor. Nachdem auch ein Freistoß von Ritvan Maloku knapp über die Querlatte strich, brachte Gomez den VSST mit einem überlegten Lupfer aus spitzem Winkel erneut in Front. „Das wäre schön, wenn wir mit der Führung in die Pause gehen können“, meinte Küpper. Doch Schwabing schlug noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. Erneut ein Freistoß in den Strafraum des VSST und Bastian Busch stocherte den Ball über die Torlinie.

In den zweiten 45 Minuten scheitere Gomez allein vor dem gegnerischen Torwart, Hakan Özdemir knallte den Ball an die Querlatte und mit einem Riesenreflex bewahrte Schwabings Keeper nach einem Kopfball von Gomez die Gäste vor dem nächsten Rückstand. Die Zuschauer hatten den Torschrei schon auf den Lippen, doch Gomez Schuss strich am langen Pfosten vorbei ins Toraus. Das waren die Großchancen für den Aufsteiger, der ein starkes Spiel ablieferte und den Sieg verdient hätte. (Dieter Metzler)