Trotz zahlreicher Ausfälle: SV Miesbach will Forstinning überraschen

Arg geschwächt: Der SV Miesbach muss beim Heimspiel gegen den Tabellenersten auf einige Leistungsträger verzichten, unter anderem Drilon Shukaj (M.). – Foto: Hanna Braun

Der SV Miesbach empfängt am Samstag den Spitzenreiter VfB Forstinning. Doch dem Trainer fehlen gleich mehrere wichtige Offensivspieler.

Der SV Miesbach ist eines von wenigen Teams in der Bezirksliga Ost, dem es in dieser Spielzeit gelungen ist, dem Spitzenreiter VfB Forstinning einen Punkt abzuluchsen. Im Hinspiel führten die Kreisstädter nach einem frühen Treffer von Drilon Shukaj lange mit 1:0, am Ende stand ein 1:1-Unentschieden zu Buche. Das Rückspiel steigt an diesem Samstag ab 14 Uhr auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage.

„Wir haben sie im Hinspiel überrascht und werden das wieder versuchen“, verspricht SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Allerdings fehlen den Weiß-Roten einige wichtige Offensivkräfte. Shukaj und Tobias Veit stehen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung, Sean Erten ist noch krank, und Josef Sontheim hat sich beim jüngsten 2:1-Sieg in Ebersberg zwei Finger gebrochen. Der Torjäger vom Dienst wird möglicherweise kommende Woche wieder auflaufen können.

Zu allem Überfluss knickte beim Abschlusstraining auch noch Benedikt Gerr um und musste die Einheit mit Verdacht auf eine Bänderverletzung im Sprunggelenk abbrechen. Ob Gerr trotzdem auflaufen kann, wird sich erst am Spieltag entscheiden.

„Offensiv stellt uns das vor Probleme, aber dafür haben wir ja einen 19-Mann-Kader“, erklärt Grünwald. „Das ist jetzt eine Chance für unsere Spieler aus der zweiten Reihe.“ Unter anderem rückt Gian-Luca Morena aus der A-Klassen-Mannschaft in den Bezirksliga-Kader auf. In der Startelf steht auf jeden Fall Robert Mündl, der zuletzt von der Bank gekommen war.

„Wir werden, wie schon im Hinspiel, defensiv leiden müssen. Forstinning gibt ab der ersten Minute Vollgas“, weiß der SV-Trainer. „Sie haben extreme Qualität in der Offensive und sind mit Aschheim die Ausnahmemannschaft in der Liga.“ Vor allem auf den VfB-Torjäger Mike Opara (16 Tore) werden die Hausherren ein besonderes Auge haben.

Als kleinen Vorteil für sein Team sieht der SV-Coach, „dass Forstinning sicher mehr Druck hat als wir, da ihnen Aschheim im Nacken sitzt. Vielleicht können wir ja einen Wechsel an der Tabellenspitze einleiten.“ Durch den jüngsten Sieg in Ebersberg haben sich die Miesbacher noch weiter von der Abstiegszone abgesetzt und können gegen den Ligaprimus befreit aufspielen.

„Die Ausfälle sind keine Ausrede“, sagt Grünwald. „Wir werden uns nicht verstecken, wissen aber, dass wir erst einmal defensiv hart arbeiten müssen. Nach vorne werden wir auf Konter setzen.“