Trotz Yesil-Tor – Anadolu Türkspor strauchelt zum Rückrundenauftakt

Alles sprach nach der Hinrunde der Kreisliga A für einen Aufstieg von Anadolu Türkspor Krefeld und dem TSV Kaldenkirchen. In welcher Reihenfolge, wer da vor wem stehen könnte, schien reine Nebensache. Natürlich hatten Pessimisten hüben wie drüben schon gewarnt, weil noch eine erhebliche Strecke zu gehen ist. Am Wochenende stand nun der erste Spieltag der zweiten Serie an – und mit einem Schlag sieht die Welt wieder ganz anders aus.
Anadolu verlor trotz eines frühen Führungstreffers von Rückkehrer Samed Yesil, viel Ballbesitz und Überlegenheit beim VfR Fischeln II mit 1:3 ebenso unerwartet, wie der TSV Kaldenkirchen. Die Truppe des scheidenden Trainers Fabian Wiegers-Lange, die fünf Leistungsträger für längere Zeit ersetzen muss, kam bei der Zweitvertretung des TSV Bockum mit 0:4 unter die Räder.
Die Gunst der Stunde nutzte der SC Viktoria Anrath. Die Truppe von Coach Daniel Steinmetz, für viele bisher unerwartet gut unterwegs, fertigte Niederkrüchten nach einem tollen Endspurt mit sage und schreibe 9:1 ab und schob sich auf Platz zwei vor. Auch der Hülser SV ist wieder im Geschäft, tat sich gegen Abstiegskandidat TuS Gellep mit dem neuen Trainer Kevin Moors aber schwer.
Nicht komplett die Ausrutscher der beiden Vorderen nutzen konnte der VfL Willich, der gegen den FC Hellas Krefeld, der in Bonko Smoljanovic einen Doppelvollstrecker in seinen Reihen hatte, nur einen Zähler holte. Damit ist das Debüt des neuen Hellas-Trainers „Kalli“ Himmelmann durchaus geglückt. Der VfB Uerdingen liegt, weil spielfrei, in Lauerstellung. Gewänne er die ausstehende Begegnung, Stünde er wegen der besseren Tordifferenz ganz oben.
Negativ verlief derweil der Einstand von Sebastian Thissen, dem neuen Trainer des SC Rhenania Hinsbeck. Seine Schützlinge waren in Schiefbahn, wo es weiter aufwärtsgeht, chancenlos. Weiter nach oben zeigt auch das Formbarometer beim SC Waldniel, der gegen die Dritte des TSV Meerbusch das halbe Dutzend vollmachte. Hier hat Coach Klaus Ernst sein Bleiben für die nächste Saison bereits fest zugesagt.
