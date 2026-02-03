Trotz Yesil-Tor – Anadolu Türkspor strauchelt zum Rückrundenauftakt

Nicht komplett die Ausrutscher der beiden Vorderen nutzen konnte der VfL Willich, der gegen den FC Hellas Krefeld, der in Bonko Smoljanovic einen Doppelvollstrecker in seinen Reihen hatte, nur einen Zähler holte. Damit ist das Debüt des neuen Hellas-Trainers „Kalli“ Himmelmann durchaus geglückt. Der VfB Uerdingen liegt, weil spielfrei, in Lauerstellung. Gewänne er die ausstehende Begegnung, Stünde er wegen der besseren Tordifferenz ganz oben.

Negativ verlief derweil der Einstand von Sebastian Thissen, dem neuen Trainer des SC Rhenania Hinsbeck. Seine Schützlinge waren in Schiefbahn, wo es weiter aufwärtsgeht, chancenlos. Weiter nach oben zeigt auch das Formbarometer beim SC Waldniel, der gegen die Dritte des TSV Meerbusch das halbe Dutzend vollmachte. Hier hat Coach Klaus Ernst sein Bleiben für die nächste Saison bereits fest zugesagt.

