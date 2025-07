Trotz Wöste-Show: Dohren verliert Test gegen Haselünne

Am Samstag Nachmittag trafen sich der SV Dohren und der Haselünner SV, im Dohrener Waldstadion, zum Testspiel in der Vorbereitung.

Die Haselünner übernahmen sofort das "Kommando" und so spielte sich fast alles in der Dohrener Hälfte ab. Dohren verteidigte allerdings geschickt und konnten die Haselünner vom eigenen Tor fern halten. Doch in der 22. Minute bekam der Stürmer des Haselünner SV einen Steckpass, durch die Dohrener Abwehr, in den Lauf und konnte sich diesen zurecht legen und so, ohne Bedrängniss, ins lange Eck einschieben.