Wie zuletzt gegen Türkgücü München wollen die Erlbacher Spieler auch gegen Augsburg zuhause gewinnen – Foto: Charly Becherer

Trotz Wintereinbruch: Erlbach will unbedingt spielen Türkspor Augsburg kommt zum letzten Heimspiel des Jahres - Glühwein vom Sponsor Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd SV Erlbach TürkAugsburg

Am Donnerstagmorgen lag eine leichte Schneedecke über den Plätzen im Holzland, dennoch denkt man in Erlbach noch nicht an eine Absage der Bayernligapartie gegen Türkspor Augsburg. Das letzte Heimspiel des aufregenden Fußballjahres 2025 soll auf jeden Fall durchgezogen werden.

„Wir werden alles daran setzen das Spiel durchziehen zu können. Falls notwendig und machbar, werden wir den Platz räumen. Es gibt von unserem Hauptsponsor, der COC AG, gratis Glühwein für die Zuschauer“, gibt Manfred Grabmeier, der Sprecher der Vorstandschaft des Vereins. Licht und Schatten in den letzten Spielen

Zuletzt war es ein auf und ab der Gefühle für das Team von Trainer Lukas Lechner und Teamchef Hans Grabmeier. Gegen den Tabellenletzten Türkgücü München spielte man nicht gut, gewann am Ende aber mit 2:1. Genau anders herum war es dann beim Spitzenteam FC Deisenhofen, wo man über weite Strecken die bessere Mannschaft war und mit 2:1 verlor. Ein Traumfreistoß von Yasin Yilmaz, der nicht zu verteidigen führte zum Ausgleich, nachdem Levin Ramstetter den SVE in Führung gebracht hat. Der Siegtreffer für Deisenhofen wäre aber zu vermeiden gewesen, im Anschluss wollte trotz Überlegenheit kein Tor mehr gelingen. Doch zumindest an die Leistung aus dem Spiel beim FCD kann man stolz sein und daran will man sich orientieren: "Unser Ziel sind 3 Punkte, wir möchten an die eigentlich gute Leistung von Deisenhofen anknüpfen und uns im ersten Drittel der Tabelle festsetzen. Dazu ist eine konzentrierte Leistung nötig, der Gegner ist angezählt und muss dringend punkten und daher auf keinen Fall zu unterschätzen. Alle an Bord, wir hoffen das Spiel kann stattfinden", so der Ausblick von Hans Grabmeier. Augsburg ohne Konstanz in dieser Saison