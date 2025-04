Trotz Westermann-Feier: Estetal siegt weiter und dankt Keeper Menzel

FCE-Interimstrainer Jendrik Matthies: „Das war heute ein Erfolg aus der Kategorie Arbeitssieg. Ramelsloh hat uns schon in den vergangenen Spielen nicht gelegen und auch heute haben wir nicht gut gespielt. Wir hatten zehn starke Minuten nach der Halbzeit, sind davor und danach aber viel zu passiv und wenig kommunikativ auf dem Platz gewesen. Die Tore haben wir aber zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Vielleicht ist es auch nicht verkehrt, dass wir heute nicht so klar gewonnen haben wie in den vergangenen Partien.“

Die Moisburger fanden nicht die Selbstverständlichkeit der vorherigen beiden Begegnungen. Trotzdem brachte Marcel Albert den Favoriten in Führung (25.), in der stärksten Phase der Gasteber legten Robert Paaschburg (48.) und Iskender Capli nach (53). Der Anschlusstreffer der abstiegsbedrohten Ramelsloher von Ebrima Leigh blieb folgenlos (65.).

Die SG Estetal geriet im Heimspiel gegen Fleestedt ordentlich ins Wanken, doch Torhüter Sebastian Menzel stellte seine ganze Erfahrung unter Beweis und war immer wieder die Endstation. Schließlich war der Siegtreffer eine Kombination zwischen den eingewechselten Janik Voß und Luca Russo - Letzterer wurde im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Murat Ökmen souverän (82.).

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Heute hatten wir schlichtweg Glück – und einen überragenden Torwart. Fleestedt hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt, vielleicht sogar den Sieg. Sie waren laufstärker und erspielten sich eine Vielzahl an Chancen. Doch Sebastian Menzel vereitelte sie alle. Dass wir bislang nur 15 Gegentore kassiert haben, verdanken wir zu einem großen Teil ihm und Janhendrik Glade – zwei absolute Top-Keeper, die sich in jedem Training unter der Leitung von Torwarttrainer Daniel Meier weiterentwickeln. Ich sagte es zuletzt schon: Wir müssen wieder mehr investieren, um unseren Spielen das Niveau zu geben, das unserem Tabellenplatz und unseren eigenen Ansprüchen entspricht. Umso schöner, dass heute unsere Joker gestochen haben: Abschließend sei erwähnt, dass Steffen Westermann am Samstagabend seinen 30. Geburtstag gefeiert hat – unsere Jungs gingen also mit „schweren Beinen und Köpfen“ in die Partie. Aus diesem Grund hatten wir Fleestedt bereits vor einigen Wochen gebeten, das Spiel auf Freitag vorzuverlegen – dem wurde jedoch nicht entsprochen. Vielleicht hatte unser Sieg also auch ein kleines bisschen mit Karma zu tun."