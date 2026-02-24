Trotz Vorurteilen: Kathrin Sprenger ist die einzige Fußballtrainerin im Landkreis

Einzige Trainerin im Landkreis: Kathrin Sprenger spielte selbst in Kreuth Fußball. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Im Landkreis Miesbach gibt es vier Frauenfußballteams, doch nur ein Team wird auch von einer Frau trainiert: Kathrin Sprenger ist seit Herbst Übungsleiterin beim FC Real Kreuth (wir berichteten). Insgesamt sind laut Deutschem Fußballverband (DFB) nur acht Prozent der C-Lizenz-Inhaber weiblich. Doch warum gibt es so wenig Frauen an der Seitenlinie? Wir haben bei Kathrin Sprenger (31), der einzigen Trainerin im Landkreis, nachgefragt.

Frau Sprenger, wie sind Sie zum Engagement bei Kreuth gekommen?

Ich spiele seit 2003 Fußball, zunächst bis zur B-Jugend bei den Jungs. Danach hat sich über eine Freundinnengruppe eine Mannschaft in Kreuth entwickelt, die seit 2015 besteht. Da ich gerne selbst anpacke und etwas bewegen möchte, bin ich nach und nach immer stärker in den Verein hineingewachsen und habe Verantwortung übernommen. Ich bin ein Vereinsmensch durch und durch.

Ist es für Frauen schwieriger, sich in diesem männerdominierten Sport durchzusetzen?

Ich denke, das ist eine Einstellungssache. Ich wurde und werde immer voll unterstützt von meinem Partner und meiner Familie. Natürlich gibt es Menschen, die Frauenfußball belächeln, aber jeder hat seine eigene Meinung. Am besten setzt man sich mit Ergebnissen und Erfolgen durch. Bei uns im Verein haben wir als Frauenmannschaft die gleiche Gewichtung wie die Männer, und das schätze ich sehr. Das kenne ich auch anders. Aktuell sehen wir das bei einigen Gegnerinnen, die oft auf schlechteren oder ungünstigeren Trainingsplätzen spielen müssen. Umso wichtiger ist es, dass Vereine Frauen- und Männerteams gleichwertig behandeln.

Warum gibt es so wenige Trainerinnen?

Ich denke, das liegt einerseits daran, wie manche Männer – nicht alle – Frauen im Fußball wahrnehmen. Andererseits trauen sich viele Frauen nicht zu, eine Trainerrolle zu übernehmen. Ich denke aber auch, dass viele Vereine das überhaupt nicht auf dem Schirm haben und weiterhin explizit nach männlichen Trainern suchen. Ich glaube aber, dass dieses Phänomen nicht nur im Fußball existiert, sondern in vielen Bereichen des Lebens.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Ich habe erlebt, dass es Vorurteile oder unterschwellige Zweifel gibt, wenn Frauen Verantwortung im Fußball übernehmen wollen. Gleichzeitig habe ich gesehen, wie wichtig es ist, selbstbewusst zu sein und mit Engagement und Ergebnissen zu überzeugen. Bei uns im Verein konnte ich miterleben, dass Gleichberechtigung funktioniert – wir haben die gleichen Möglichkeiten und die gleiche Anerkennung wie die Männer. Ein schönes Beispiel dafür ist Sabrina Wittmann vom FC Ingolstadt, die als Frau im Männerbereich erfolgreich Verantwortung übernommen hat und zeigt, dass Frauen im Fußball genauso viel bewegen können wie Männer. Persönlich habe ich gelernt, dass es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen und selbstbewusst zu agieren.

Könnten Sie sich vorstellen, ein Männerteam zu trainieren?

Grundsätzlich ja. Aktuell stehen für mich aber ganz klar meine Mädels im Vordergrund.