Trotz vorletztem Platz - VfB Hallbergmoos optimistisch: „Ich will immer das Maximum“ Co-Kapitän Giglberger weiß, was dem VfB fehlt

In der Hinrunde hatten die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos viele Ausfälle. Aber kaum einer wurde so vermisst wie Andreas Giglberger.

Hallbergmoos – Der Co-Kapitän ist nicht nur ein Top-Spieler, sondern ein mentaler Leader. Und der weiß vor dem Gastspiel beim FC Gundelfingen (Sa, 15 Uhr), was der Mannschaft im Vergleich zur Aufholjagd der vergangenen Saison fehlt. Ende Juli, im ersten Saisonsieg gegen Türkspor Augsburg, wurde Giglberger bei einem Foul böse abgeräumt. Zwei Außenbänder waren gerissen. Für ihn kam damals Maurice David, der die Hallberger mit zwei Treffern zum 3:1-Erfolg schoss. Nun ist die Nummer 26 wieder da. Giglberger haut sich mutig in jeden Zweikampf – und doch kann auch er keine Wunderdinge vollbringen.

„In der Rückrunde der vergangenen Saison hatten wir einen positiven Flow“, sagt Giglberger. „Den haben wir derzeit sicherlich nicht.“ Doch der Sieg gegen den FC Ismaning habe gezeigt, dass man das Potenzial für die Liga hat. „Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir verhinderte Tore so feiern wie die geschossenen.“ Der 29-jährige Vize-Kapitän weiß, „dass wieder jeder von uns ans Limit gehen muss“.

Gundelfingen als gutes Omen?

Die Hallbergmooser sind derzeit Vorletzter und haben mit Gundelfingen (auswärts) und Kottern (zu Hause) in der Hinrunde noch zwei Gegner aus dem Tabellenmittelfeld. „In diesen Spielen sind sechs Punkte zu holen – und die will ich. Ich will immer das Maximum“, sagt Giglberger.