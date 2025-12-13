Trotz Volland-Rot: 1860 München gewinnt hitziges Derby in Ingolstadt

Der TSV 1860 München schlägt den FC Ingolstadt und baut die Siegesserie in der 3. Liga aus – trotz langer Unterzahl: Kevin Volland sah Gelb-Rot.

„Das liegt alles eng zusammen. Vor ein paar Wochen war meine Bilanz ausgeglichen, da war es schlecht. Dann gewinnst du ein Spiel mehr und auf einmal ist alles toll“, kommentierte 1860-Trainer Markus Kauczinski das aktuelle Formhoch .

München – Highlightspiel im Audi-Sportpark in Ingolstadt : Der TSV 1860 München tritt mit ordentlich Selbstvertrauen am 18. Spieltag auf den FCI. Nach drei Siegen in Serie sind für die Löwen die Spitzenplätze wieder in Reichweite.

1860 München fehlen sechs Spieler gegen den FC Ingolstadt

Doch auch der Gegner ist pünktlich zum Derby wieder in Form. Nach drei Pleiten in Folge in der 3. Liga blieb die Mannschaft von Sabrina Wittmann zuletzt zweimal in Serie ungeschlagen. Auf den 3:2-Erfolg im Sportpark gegen die TSG Hoffenheim II folgte ein 2:2 in Aue – trotz langer Unterzahl.

Personell fehlt 1860 München in Ingolstadt neben den Langzeitverletzten Morris Schröter, Raphael Schifferl, Jesper Verlaat, Manuel Pfeifer und Tunay Deniz auch Maximilian Wolfram. Der 28-Jährige fällt krankheitsbedingt aus. Bei den Ingolstädtern wiegt vor allem der Ausfall eines Ex-Löwen schwer: Yannick Deichmann fehlt auch im Derby verletzungsbedingt.

3. Liga im Live-Ticker: 1860 München gastiert beim FC Ingolstadt

Die Duelle zwischen dem TSV 1860 und Ingolstadt in der 3. Liga waren zuletzt äußerst eng, doch die Bilanz spricht für die Löwen (Drei Siege, ein Remis, ein Unentschieden). In der vergangenen Saison siegte 1860 in Ingolstadt mit 2:1. Im Rückspiel folgte ein 1:1 im Grünwalder Stadion. Anstoß der Begegnung ist um 14:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.