 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Kevin Volland sah Gelb-Rot gegen Ingolstadt nach einem Zweikampf mit Jonas Scholz.
Kevin Volland sah Gelb-Rot gegen Ingolstadt nach einem Zweikampf mit Jonas Scholz. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Trotz Volland-Rot: 1860 München gewinnt hitziges Derby in Ingolstadt

18. Spieltag der 3. Liga im Live-Ticker

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Ingolstadt
TSV 1860

Der TSV 1860 München schlägt den FC Ingolstadt und baut die Siegesserie in der 3. Liga aus – trotz langer Unterzahl: Kevin Volland sah Gelb-Rot.

  • 18. Spieltag der 3. Liga: FC Ingolstadt - TSV 1860 München 1:2 (1:1)
  • Aufstellung des TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt: Thomas Dähne – Siemen Voet, Max Reinthaler, Sean Dulic – Clemens Lippmann, Philipp Maier, Thore Jacobsen, Marvin Rittmüller – Kevin Volland – Sigurd Haugen, Patrick Hobsch
  • Anstoß im Audi-Sportpark war um 14:00 Uhr. Der Live-Ticker zum Nachverfolgen.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1
2

München – Highlightspiel im Audi-Sportpark in Ingolstadt: Der TSV 1860 München tritt mit ordentlich Selbstvertrauen am 18. Spieltag auf den FCI. Nach drei Siegen in Serie sind für die Löwen die Spitzenplätze wieder in Reichweite.

„Das liegt alles eng zusammen. Vor ein paar Wochen war meine Bilanz ausgeglichen, da war es schlecht. Dann gewinnst du ein Spiel mehr und auf einmal ist alles toll“, kommentierte 1860-Trainer Markus Kauczinski das aktuelle Formhoch.

1860 München fehlen sechs Spieler gegen den FC Ingolstadt

Doch auch der Gegner ist pünktlich zum Derby wieder in Form. Nach drei Pleiten in Folge in der 3. Liga blieb die Mannschaft von Sabrina Wittmann zuletzt zweimal in Serie ungeschlagen. Auf den 3:2-Erfolg im Sportpark gegen die TSG Hoffenheim II folgte ein 2:2 in Aue – trotz langer Unterzahl.

Personell fehlt 1860 München in Ingolstadt neben den Langzeitverletzten Morris Schröter, Raphael Schifferl, Jesper Verlaat, Manuel Pfeifer und Tunay Deniz auch Maximilian Wolfram. Der 28-Jährige fällt krankheitsbedingt aus. Bei den Ingolstädtern wiegt vor allem der Ausfall eines Ex-Löwen schwer: Yannick Deichmann fehlt auch im Derby verletzungsbedingt.

3. Liga im Live-Ticker: 1860 München gastiert beim FC Ingolstadt

Die Duelle zwischen dem TSV 1860 und Ingolstadt in der 3. Liga waren zuletzt äußerst eng, doch die Bilanz spricht für die Löwen (Drei Siege, ein Remis, ein Unentschieden). In der vergangenen Saison siegte 1860 in Ingolstadt mit 2:1. Im Rückspiel folgte ein 1:1 im Grünwalder Stadion. Anstoß der Begegnung ist um 14:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Aufrufe: 013.12.2025, 16:00 Uhr
Boris ManzAutor