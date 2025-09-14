Trotz vieler Chancen - Ottensen spielt nur Remis

"Ich kann nicht zufrieden sein. Unsere Leistung stimmte, aber aufgrund der vielen Chancen hätten wir eigentlich gewinnen müssen", sagte Ottensens Trainer Björn Mielke. Sein Team spielte oftmals zu kompliziert. Bis zum 0:1 nach knapp einer halben Stunde hatten die Gastgeber die Partie komplett im Griff. Miro Hilk traf dann nach einem langen Seitenwechsel, als er den Ball annahm und ins lange Eck schlenzte. "Ein schönes Tor", gab Mielke zu. Hilk hatte zuletzt im April beim 6:1 gegen den VfL Güldenstern Stade III getroffen. Dem SV Ottensen stand lediglich ein Ersatzspieler zur Verfügung. Die Nordkehdinger dagegen reisten mit fast vollem Kader an, hatten wie lange nicht mehr sechs Mann auf der Bank.

Abseitstor und nicht gegebener Treffer

Im zweiten Durchgang profitierte die Mielke-Elf von einem "klaren Abseitstor" durch Kristian Malzan. Dafür war der Treffer von Tim Happernagl kurz darauf kein Abseits, als der nicht eingreifende Ahmed Radi wohl im Abseits stand. "Ohnehin hatte der Schiedsrichter keine klare Linie", schimpfte der Ottenser Coach, der mit seiner Mannschaft zufrieden war, da sie zu jeder Zeit die Spielkontrolle besaß und sich viele Chancen herausspielte. "Aber es reichte leider nicht für drei Punkte", haderte er trotzdem. Nach holprigem Saisonstart und dem ersten Sieg am vergangenen Spieltag, holten sich die Nordkehdinger immerhin den ersten Auswärtspunkt.

Schiedsrichter: Linus Fahrenkrug - Tore: 0:1 Miro Hilk (29.), 1:1 Kristian Malzan (56.)