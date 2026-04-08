Trotz vieler Chancen keine Tore

Am Ende leistungsgerecht trennte man sich mit dem Tabellennachbarn aus Böblingen. Die ersten 20 Minuten dominierten die Gäste und hatten gleich drei gute Chancen, dabei ein Aluminiumtreffer. Anschließend spielte sich sehr viel im Mittelfeld ab, bevor der TVN kurz vor der Pause noch zwei gute Möglichkeiten hatte. Einmal rutschte Tim Widmann freistehend vor dem leeren Tor an einem Ball von Sven Frede dabei, dann sah Sven Frede, auf die Reise geschickt, nicht, dass der Keeper sehr weit vor dem Tor stand und schoß ihn an, anstatt über ihn zu lupfen. Nach der Pause hatten die Gäste wieder die erste Möglichkeit. Nach einer Ecke köpften sie aber knapp drüber. Deutlich weiter drüber schoß Sven Frede der ein paar Minuten später allein aufs Tor zulief.

Mika Benz versuchte es dann mit einem direkten Eckball, der das Tor nur knapp verfehlte. Direkt im Gegenzu dann fast die Führung für die Gäste. Doch Patrick Neidhardt konnte den Schuß zur Ecke entschärfen. Kurz darauf versuchte es auch Marcel Vetter mit einem direkten Eckball, den der gegnerische Keeper mit Mühe entschärfen konnte. Die Gäste blieben weiterhin ebenfalls gefährlich, wurden aber immer wieder auch wegen Abseits zurpckgepfiffen. der TVN hatte weiterhin Chancen. So wurde ein Schuss von Mika Benz zur Ecke abgewehrt und Sven Frede köpfte nach einer Ecke an die Latte. In der Schlussphase hatten dann nochmals die Gäste als auch Sven Frede die Chance auf den Lucky Punch.