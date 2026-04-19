Trotz vieler Ausfälle: WSV empfängt SpVgg Kammerberg

Walpertskirchen Deniz Erden – Foto: Dominik Findelsberger

Robin Anselment, Torhüter und sportlicher Leiter in Personalunion in Kammerberg, erinnert sich noch genau: „Wir waren für zwei Spieltage Tabellenführer, dann kam Walpertskirchen.“ Der WSV kletterte von Rang 4 auf 2, übernahm am 12. Spieltag die Tabellenführung und ist aktuell nach 25 Spieltagen immer noch Zweiter und war auch zwischendurch nie schlechter platziert. Kammerberg gewann bis zur Winterpause noch genau ein Spiel und rutschte bedrohlich Richtung Tabellenkeller.

Am 11. Spieltag hatte der Neuling SV Walpertskirchen die SpVgg Kammerberg mit einem 2:0-Sieg von der Tabellenspitze katapultiert. Am Sonntag trifft man sich um 14 Uhr in der Walpertskirchener Solarland Bayern Arena wieder.

Erst in den letzten Spielen der Frühjahrsrunde hat Kammerberg in seiner nunmehr 11. Bezirksliga-Saison am Stück den freien Fall stoppen können. Tabellenführer Nord-Lerchenau wurde 1:0 besiegt und nach dem 0:2 beim Nachbarn ASV Dachau wurde zuletzt Palzing 6:1 abgefertigt. „Die 2:4-Niederlage gegen Langengeisling Mitte März war der letzte Wachrüttler“, bestätigt Anselment. Er gibt aber zu, „dass Palzing letzten Sonntag 75 Minuten ein Mann weniger war“. Mit Fabian Radlmaier war einer der wichtigsten Spieler mit Rot vom Platz gestellt worden.

SV Walpertskirchen fehlt die Konstanz

Zwei Zähler hat Kammerberg noch Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz, auf dem Langengeisling rangiert. Gegenüber den neun Zählern von Kammerberg hat Walpertskirchen in der Frühjahrsrunde zwei weniger eingefahren. „Wir haben derzeit keine Konstanz in unseren Spielen, hinten machen wir immer wieder leichte Fehler und vorne vergeben wir von den weniger gewordenen Tormöglichkeiten zu viele“, weiß Trainer Josef Heilmeier längst. Er gibt aber zu bedenken: „Ich muss jede Woche die Viererkette umstellen und auch jetzt drohen wieder Ausfälle.“

Aber weiter vorne, denn Felix Zehetmaier und Christian Käser waren diese Woche krank. Heilmeier: „Die sind höchstens Kandidaten für die Bank, aber Tom Simml muss auf alle Fälle pausieren.“ Heilmeier ordnet ein: „Wir haben nicht diesen Fundus an Erfahrung wie Kammerberg oder Moosinning, aber lernen auch aus der jetzigen Situation. Für uns ist alles gut, wir können für die nächste Saison auf alle Fälle Bezirksliga planen.“ Tipp: 2:1 für den WSV