Trotz viel Ballbesitz: Am Ende muss Westercelle in Bergen zittern Bezirkspokal: Westercelle schlägt Ligakonkurrent TuS Eversen/Sülze am letztlich mit Mühe von Moritz Studer · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

Im vierten Anlauf soll es endlich klappen. Nach zwei Vizemeisterschaften und einem dritten Platz peilt der VfL Westercelle die Landesliga-Rückkehr an. In der 1. Runde des Bezirkspokals erledigte der Favorit gegen Ligakonkurrent Eversen/Sülze zwar seine Hausaufgaben, offenbarte aber auch noch Luft nach oben.

Westercelle begann mit Ball- und Feldvorteilen und nutzte früh einen Fehler im gegnerischen Spielaufbau zur Führung. Eric Schlumbohm eroberte das Leder an der gegnerischen Strafraumkante und hatte dann leichtes Spiel, seine Farben in Führung zu befördern (5.). Den Gästen gelang es aber nicht, diesen Vorsprung auszubauen. Stattdessen verteidigten sie einen Konter nicht ausreichend genug. Schließlich spielte Marcel Mundiens einen cleveren Ball an den Elfmeterpunkt, wo Marc Gyüker mit der nötigen Fortune zum Ausgleich abschloss (45.+2). Nach dem Seitenwechsel gelang dem VfL die schnelle Antwort. TuS-Torhüter Joshua Lepke bekam einen Gärtner-Kopfball nicht entscheidend pariert. Schlumbohm schaltete am schnellsten und legte das Spielgerät von der Grundlinie in den Fünfmeterraum, wo Kapitän Gärtner die Kugel mit dem Kopf über die Linie drückte (50.). Westercelle erpresste daraufhin einen weiteren hohen Ballgewinn, sodass Mahir Quto in den halbleeren Kasten traf (75.).