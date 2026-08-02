Trotz viel Ballbesitz: Am Ende muss Westercelle in Bergen zittern

Im vierten Anlauf soll es endlich klappen. Nach zwei Vizemeisterschaften und einem dritten Platz peilt der VfL Westercelle die Landesliga-Rückkehr an. In der 1. Runde des Bezirkspokals erledigte der Favorit gegen Ligakonkurrent Eversen/Sülze zwar seine Hausaufgaben, offenbarte aber auch noch Luft nach oben.
Westercelle begann mit Ball- und Feldvorteilen und nutzte früh einen Fehler im gegnerischen Spielaufbau zur Führung. Eric Schlumbohm eroberte das Leder an der gegnerischen Strafraumkante und hatte dann leichtes Spiel, seine Farben in Führung zu befördern (5.). Den Gästen gelang es aber nicht, diesen Vorsprung auszubauen. Stattdessen verteidigten sie einen Konter nicht ausreichend genug. Schließlich spielte Marcel Mundiens einen cleveren Ball an den Elfmeterpunkt, wo Marc Gyüker mit der nötigen Fortune zum Ausgleich abschloss (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel gelang dem VfL die schnelle Antwort. TuS-Torhüter Joshua Lepke bekam einen Gärtner-Kopfball nicht entscheidend pariert. Schlumbohm schaltete am schnellsten und legte das Spielgerät von der Grundlinie in den Fünfmeterraum, wo Kapitän Gärtner die Kugel mit dem Kopf über die Linie drückte (50.). Westercelle erpresste daraufhin einen weiteren hohen Ballgewinn, sodass Mahir Quto in den halbleeren Kasten traf (75.).
Weil Jona Faller mit einem Abschluss aus der Distanz Torhüter Ole Weiß ein Stück zu weit vor seinem Kasten überraschte, kam in den Schlussminuten nochmal Spannung auf (89.). Tatsächlich bekamen die Hausherren in der Nachspielzeit nochmal ihren Hochkaräter auf den Ausgleich, doch dieses Mal verfehlte Faller aus kurzer Distanz hauchzart das Ziel (90.+4). Zum Ligastart ist Westercelle nun bei Angstgegner Meckelfeld gefordert, Eversen/Sülze ist schon am Freitagabend in Munster zu Gast.
VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben die Chancen auf das zweite Tor, waren nach der Trinkpause aber ein wenig gehemmt. Wir haben uns zu sehr im Ballbesitz gesonnt und waren nicht geil genug darauf, ein Tor zu machen. Mit dem 3:1 hätte das Spiel eigentlich gegessen sein müssen, doch wir haben den Ball vorne nicht mehr fest gemacht und dann hat das Zittern angefangen. Nach dem 3:2 waren wir instabil und Eversen hat noch die Chance auf den Ausgleich. Insgesamt geht der Sieg in Ordnung, wir hätten das Spiel aber früher zu machen müssen.“