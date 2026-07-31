Trotz Vertrag: Einer fehlt im Kader vom BFC Preussen

Der BFC Preussen und Niklas Brandt gehen nach nur einer Saison getrennte Wege. Die Zusammenarbeit endet damit vorzeitig, obwohl der 34-jährige Mittelfeldspieler beim Berliner Oberligisten noch über einen gültigen Vertrag verfügt.

Der sportliche Leiter Pierre Seiffert bestätigt die Trennung auf telefonische Nachfrage. Zu den Hintergründen der Entscheidung äußert er sich nicht.

Niklas Brandt wechselt 2025 zum BFC Preussen

Brandt war erst im Sommer 2025 zum BFC Preussen gewechselt und brachte reichlich Erfahrung mit. Der gebürtige Berliner absolvierte in seiner Karriere unter anderem Stationen beim Halleschen FC, dem 1. FC Magdeburg, dem Berliner AK, dem BFC Dynamo, dem 1. FC Lok Leipzig und dem Greifswalder FC. Sowohl beim BFC Dynamo als auch beim Greifswalder FC führte er seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld und galt über Jahre als Führungsspieler in der Regionalliga Nordost.

Der BFC Preussen verliert einen Routinier

Mit der vorzeitigen Trennung verliert der BFC Preussen einen routinierten Mittelfeldakteur, der auf zahlreiche Einsätze in der 3. Liga und Regionalliga zurückblickt. Wohin es Brandt als Nächstes zieht, ist offen.

Niklas Brandt

BFC Preussen

Regionalliga-Nordost

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