Trotz verspielter Führung – "Mit einem Punkt können wir leben“

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Die Hausherren starteten furios: Julian Blume (16.) und Christopher Bätz (22.) brachten Ilsetal früh mit 2:0 in Führung. Doch Bad Harzburg ließ sich nicht beirren und verkürzte durch Slavcho Angelov Uzunov (37.) auf 2:1.

Als Denny Sondergeld kurz vor der Pause (44.) den alten Abstand wiederherstellte, schien Ilsetal mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause zu gehen – bis Marcel Schaare postwendend (45.) erneut traf. "Es war gestern entscheidend, dass wir nach der mit Bravour gemeisterten Aufholjagd am Mittwoch, heute wiederum die Führung nicht aus der geben", so Kötüz.

Im zweiten Durchgang verteidigte Ilsetal leidenschaftlich, musste jedoch in der Schlussphase den bitteren Ausgleich durch einen Elfmeter von Christian Schubert (84.) hinnehmen. „Das Gegentor direkt vor der Halbzeit war der Knackpunkt“, analysierte Ilsetal-Trainer Bilal Kötüz. „Es hat Bad Harzburg noch mehr motiviert für die zweite Halbzeit."

"Auch eine 3:1-Führung gegen ein so starkes Team der Liga zu verteidigen, ist eine großartige Leistung", für einen Sieg hat es zwar nicht gereicht aber ein Unentschieden ist anhand der Tabellensituation völlig zufriedenstellend.

Ilsetal bleibt mit nun 26 Punkten im Tabellenmittelfeld, während Bad Harzburg mit 40 Zählern Rang drei vorerst verteidigt, doch der VfL Oker ist nur zwei Punkte hinter ihnen mit einem Spiel weniger.