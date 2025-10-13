Trotz verspielter 3:0-Pausenführung: Planegg verteidigt Tabellenführung im Spitzenspiel

Der SV Planegg verteidigt Platz eins nach einem 3:3 im Topduell in Olching. Durch die 3:0-Führung zur Pause wäre für den SVP deutlich mehr drin gewesen.

„Für solche Spiele brauche ich eigentlich einen Psychologen“, scherzte Coach Pero Vidak nach Abpfiff. Das Spitzenspiel der Bezirksliga Süd zwischen dem SC Olching und seinem SV Planegg-Krailling war seinen Vorschusslorbeeren am Samstagnachmittag mehr als gerecht geworden – und hatte so manchen Trainer und Zuschauer einige Nerven gekostet. Beide Teams trennten sich nach turbulenten 90 Minuten in Summe leistungsgerecht mit 3:3, damit verteidigte der SVP seine knappe Tabellenführung. Aufgrund des Spielverlaufs konnten die Olchinger Fußballer aber wohl besser mit dem Punkt leben als die Schwarz-Blauen, die eine 3:0-Halbzeitführung verspielt hatten.

Die Bewertung des Resultats sei „eine Frage der Wahrnehmung“, betonte Vidak: „Die aufholende Mannschaft jubelt natürlich am Ende, für uns ist es ein bisschen enttäuschend. Unter dem Strich haben wir trotzdem einen Auswärtspunkt bei einem Topteam geholt.“ In erster Linie musste Planeggs Trainer dennoch konstatieren, dass seine Mannschaft schon zum dritten Mal in dieser Saison nach einer Zu-null-Führung Federn gelassen hatte. Drei Traumtore reichten im Spitzenspiel nicht zum Sieg – aus Vidaks Sicht hätte es gerne noch „ein dreckiges viertes“ sein dürfen. „Wir müssen unser erspieltes Kapital auch verteidigen“, stellte er klar.

Traumstart für den SVP

Die Anfangsphase lief noch wie gemalt für den SVP. Spielgestalter Mario Simic gab schon nach sieben Minuten den Startschuss für ein hochklassiges Duell, als er einen Distanzschuss ansatzlos ins Toreck zirkelte. Fast noch schöner anzusehen war kurz darauf das 2:0 durch Aleksandar Demonjic: Der Freistoß des Planegger Toptorjägers aus halblinker Position landete punktgenau im Winkel (13.).

20 Minuten lang schnürte der SVP die Gastgeber regelrecht in der eigenen Hälfte ein, gegen Mitte des ersten Durchgangs gestaltete sich die Partie dann zunehmend ausgeglichener. Simon Oppolzer im Planegger Tor verhinderte zweimal glänzend den Anschlusstreffer, ehe SVP-Rechtsverteidiger Amani Mbaraka auf 3:0 erhöhte – erneut mit einem strammen Abschluss aus der Distanz. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff bot sich den Gästen sogar die Chance auf den vierten Treffer, Wirbelwind Fabijan Podunavac belohnte seinen starken Auftritt jedoch nicht und zielte knapp neben das Gehäuse.

„Der frühe Anschlusstreffer hat ihnen die zweite Luft gegeben und uns einen Knacks verpasst“

Pero Vidak

Deutlich frischer und mit dem schnellen Tor zum 1:3 (48.) kam Olching aus der Kabine. „Der frühe Anschlusstreffer hat ihnen die zweite Luft gegeben und uns einen Knacks verpasst“, analysierte Vidak. In der Halbzeitpause war der Plan, möglichst lange sicher und kompakt zu stehen, eigentlich klar kommuniziert worden. „Leider wurde sich nicht daran gehalten, das wurmt mich. Scheinbar haben wir uns zu sicher gefühlt“, bemängelte der SVP-Trainer. Die Hausherren erkämpften über großen Einsatz immer mehr die Oberhand und verkürzten infolge einer Freistoßflanke noch vor der Stundenmarke auf 2:3.

Auf der Gegenseite ging Planegg nach intensivem Anlaufen im ersten Durchgang die Puste aus und zudem die Erfahrung des verletzungsbedingt früh ausgewechselten spielenden Co-Trainers Martin Bauer ab. „Seine ordnende Hand hat gefehlt. Wir hoffen, dass es nur eine Zerrung ist und er nicht länger ausfällt“, sagte Vidak. Der für Bauer eingewechselte Valentino Gavric ließ zwei gute Einschussgelegenheiten liegen, was Olching mit dem Ausgleichstreffer eine Viertelstunde vor Schluss bestrafte. Dem 3:3 war ein folgenschwerer Ballverlust im Mittelkreis vorausgegangen, anschließend hebelte der SCO Planeggs Hintermannschaft mit einem langen Ball einfach aus. Am Ende konnte sich der SVP sogar glücklich schätzen, dass der drückende Tabellenzweite das Resultat in der siebenminütigen Nachspielzeit nicht noch vollends drehte.