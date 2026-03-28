Trotz verpasstem Sieg: SGV Freiberg baut Vorsprung in Kassel aus Der Regionalliga-Spitzenreiter kommt nur zu einem Unentschieden. von Timo Babic · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Claus G. Stoll

Der SGV Freiberg hat am 26. Spieltag der Regionalliga Südwest seine Tabellenführung behauptet und den Vorsprung sogar leicht ausgebaut. Beim KSV Hessen Kassel kam der Spitzenreiter zu einem 1:1, obwohl die Mannschaft früh in Rückstand geraten war. Entscheidend wurde dabei nicht nur der späte Ausgleich, sondern auch ein gehaltener Foulelfmeter in der zweiten Halbzeit. Weil Verfolger SG Sonnenhof Großaspach parallel in Homburg verlor, fiel das Remis für Freiberg im Gesamtbild noch wertvoller aus.

Früher Rückstand

Freiberg geriet in Kassel früh ins Hintertreffen. Bereits in der 10. Minute brachte Lukas Rupp die Gastgeber mit 1:0 in Führung und verschaffte dem KSV damit die bessere Ausgangslage. Für den SGV bedeutete das, einem Gegner hinterherlaufen zu müssen, der sich in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld bewegt und zuhause nicht leicht zu bespielen ist. Bis zur Pause blieb Freiberg damit in der Rolle der Mannschaft, die auf den Ausgleich drängen musste. Die Schlüsselszene des Spiels

Nach dem Seitenwechsel bot sich Kassel die große Chance, die Partie vorzuentscheiden. In der 54. Minute bekam der KSV einen Foulelfmeter zugesprochen, doch Jan Dahlke scheiterte an SGV-Torwart Benedikt Grawe. Diese Szene hielt Freiberg im Spiel und verhinderte das 0:2 in einer Phase, in der die Partie sonst klarer hätte kippen können. Der gehaltene Strafstoß war damit der zentrale Moment, auf dem der spätere Punktgewinn aufbaute.