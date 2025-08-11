Trotz vermeintlichem Lucky-Punch - Grafen kassieren späten Ausgleich

Wieder kein Sieg für den SV Neufraunhofen. Am 5.Spieltag der Bezirksliga West kassierten die Grafen beim SV Sallach den 2:2-Ausgleichstreffer in der achten Minute der Nachspielzeit und konnten so erneut keine drei Punkte einfahren.

„Das war ein irres Spiel von uns. Wir haben uns heute viel vorgenommen, haben dann aber eigentlich alles vermissen lassen“, war Neufraunhofens Trainer Christian Endler nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Der Start ins Spiel misslang bei brütender Hitze. Nach fünf Minuten lupfte Andreas Herreiner aus stark abseitsverdächtiger Position den Ball über den wegrutschenden SVN-Keeper zum 1:0 ins Tor. „Das frühe 1:0 war eigentlich ein klares Abseitstor, daraufhin haben wir aber weiter gemacht und wieder gut ins Spiel gefunden“, so Endler, dessen Team sich in der Folge klare Chancen herausspielte. Stefan Haas und Thomas Niedermeier scheiterten aber am gut aufgelegten Torhüter Ludwig Räuschl. Die beste Chance hatte jedoch Youngster Johannes Lex auf Sallacher Seite, als er einen Querpass aus drei Metern neben das verwaiste Tor schob. In der 38.Minute brachte Thomas Niedermeier den SVN mit einem satten Schuss zum 1:1 zurück ins Spiel.