Trotz Verletzungsmisere: Walluf will im Topspiel "alles reinlegen"

Walluf. Die Verletzungsmisere der SG Walluf geht weiter. Bei der 1:3-Niederlage in Limburg hatte es kurz vor Spielende Marvin Kauer getroffen, der mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgewechselt werden musste. Nach dem MRT ist nun klar: Das vordere Kreuzband ist gerissen.

„Er war in einer super Verfassung, hatte bisher eine tragende Rolle“, sagt sein Coach Matthias „Adi“ Dworschak. „Das macht schon etwas mit der Mannschaft. Auch ich habe das als Trainer noch nicht erlebt“, schiebt er nach. Aller Voraussicht nach ist die Saison für den 29-Jährigen beendet. Für das Topspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die TuS Hornau soll Tim Burghold wieder ins Tor zurückkehren. Eine Tatsache, die Dworschak in seinem derzeit eng besetzten Kader positiv stimmt. „Wir werden alles reinlegen, wissen aber auch um die Qualität des Gegners“, zollt er dem derzeitigen Tabellenführer Respekt. Mutmacher: Walluf kann eine perfekte Heimbilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen vorweisen.