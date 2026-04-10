Trotz Verletzung von Emma Iben: Der FC Markt Schwaben will siegen

Die Fußballfrauen des FC Markt Schwaben treffen auf den FC Stern München II. Emma Iben fällt nach Kreuzbandriss langfristig aus.

Das Fernduell der beiden ungeschlagenen Teams an der Spitze der Bezirksoberliga der Fußballfrauen geht weiter. Der FC Markt Schwaben liegt aufgrund eines ausstehenden Nachholspiels nur einen Zähler hinter dem TSV Turnerbund München. Am Sonntagvormittag gastiert der Tabellenzweite beim FC Stern München II (10.45 Uhr, Bezirkssportanlage Feldbergstraße).

FCMS-Coach Matthias Reiter warnt vor der Stern-Zweiten, die zuletzt achtbare Ergebnisse abgeliefert habe und sich „in der Winterpause mit einigen Spielerinnen aus der Ersten verstärkt hat. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Wenn wir das umsetzen, was wir können, dann sind die drei Punkte aber auf alle Fälle möglich.“

Die Vorbereitung auf den Saisonendspurt haben die Markt Schwabener Frauen in einem Kurz-Trainingslager in Südtirol gelegt. „Das war aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Wir haben ordentlich trainiert, vor allem taktisch“, erläuterte Reiter, der ein Aber hinzufügte: „Leider hat sich Emma Iben das Kreuzband gerissen und fällt uns übers Saisonende hinaus aus.“ Auch Nadja Rimschneider muss angeschlagen (Sprunggelenk) pausieren.