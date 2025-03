Trotz Verletzung – SF Baumberg binden Harneid langfristig

Beim Stadt-Duell der Oberliga zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem 1. FC Monheim war Ben Harneid nur Zuschauer beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft – wie schon länger. Schließlich hatte sich der Defensivkünstler noch vor dem Wiederbeginn nach der Winterpause im Training eine so schlimme Schulterverletzung zugezogen, dass er operiert werden musste und die Saison für ihn bereits beendet ist. Doch Grund zur Freude hatte der 24-Jährige dennoch, und das nicht nur wegen des 2:0-Sieges gegen den Erzrivalen, der seinem Team weitere wichtige drei Punkte im Abstiegskampf brachte.

Denn bereits vor dem Derby hatten die SFB den Vertrag von Harneid trotz seiner schweren Verletzung verlängert – um gleich drei weitere Jahre. Sie setzen damit weiter auf Kontinuität in der Defensive. Damit bleibt der 24-Jährige, der seit 2019 das Trikot der Sportfreunde trägt, dem Verein langfristig erhalten.

„Bens Verlängerung ist ein Zeichen der langfristigen Planung des Vereins“, betonte Trainer Salah El Halimi und ergänzte: „Ben ist nicht nur ein herausragender Spieler, sondern auch ein Vorbild für unsere jungen Talente. Seine Entwicklung in den letzten Jahren war beeindruckend, und mittlerweile hat er eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Strategie des Vereins eingenommen.“ Der Cheftrainer präzisierte: „Sein Engagement, seine Spielintelligenz und seine Fähigkeit, das Team zu motivieren, zu pushen und mit Leistung voranzugehen, machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Mannschaft. In diesem schwierigen Jahr hat er nicht nur seine fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt.“

Harneid fühlt sich wohl