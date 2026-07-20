Trotz Verletzung – Schalke 04 setzt auf Gerrit Wegkamp

Gerrit Wegkamp verabschiedet sich endgültig aus Duisburg. – Foto: Arno Wirths

Gerrit Wegkamp hat es nach einer erfolgreichen Leihe bei der Reserve des FC Schalke 04 nun fest zu den Knappen verschlagen. Damit verlässt der Stürmer den MSV Duisburg nach zwei Vertragsjahren, von denen er bereits eines auf Schalke verbracht hat.

2024 ist Gerrit Wegkamp von SC Preußen Münster aus der 3. Liga zu den Zebras gewechselt und konnte in 19 Spielen – von denen es bei den meisten nur zu Kurzeinsätzen gekommen ist – zwei Tore und einen Assist erzielen. In der Folgesaison lief es beim FC Schalke 04 deutlich besser für den Angreifer. In der Offensive wurde er zu einer echten Stütze im Team von Jakob Fimpel. Ein überragender dritter Platz ist auch Wegkamps zehn Toren und acht Vorlagen zu verdanken.

„Es bedeutet mir sehr viel, dass ich meinen Weg auf Schalke weitergehen werde“

Entsprechend euphorisch stimmt dieser Transfer den Schalke-Trainer: „Ich freue mich sehr, dass Gerrit weiterhin bei uns bleibt. Genau wie Yassin Ben Balla verbindet er alles, was man sich für einen Führungsspieler in einer U23 wünscht: hohe sportliche Qualität mit einer hohen Führungskompetenz. Darüber hinaus bringt Gerrit tolle Charaktereigenschaften mit, die den Jungs als Vorbild dienen“, erklärt der 37-jährige Coach in einer Mitteilung des Vereins.