 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Trotz Verletzung: RWE bindet Mittelfeldspieler

Der FC Rot-Weiß Erfurt setzt weiterhin auf Hinata Gonda und hat den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

von PM RWE / FuPa Thüringen · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

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Hinata Gonda
Hinata Gonda

Damit unterstreicht der Regionalligist das Vertrauen in den Spieler, der zuletzt verletzungsbedingt lange ausfiel.

Gonda befindet sich aktuell nach einer Sprunggelenksverletzung noch im Rehatraining. Trotz dieser schwierigen Phase halten die Verantwortlichen klar am Mittelfeldakteur fest.

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber erklärt dazu: „Wir sind von seinem Talent und seinen Qualitäten überzeugt und hoffen, dass er nach seiner langen Leidenszeit bald zurückkehrt. Aktuell absolviert er sein Rehatraining und arbeitet an seinem Comeback. Wir halten an ihm fest und sind überzeugt, dass er wieder zu alter Stärke findet.“

Mit der Vertragsverlängerung setzt der FC Rot-Weiß Erfurt ein deutliches Zeichen und baut weiterhin auf die sportlichen Fähigkeiten sowie die Mentalität des Spielers.