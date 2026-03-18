Trotz Verletzung: RWE bindet Mittelfeldspieler

– Foto: Marcel Junghanns

Damit unterstreicht der Regionalligist das Vertrauen in den Spieler, der zuletzt verletzungsbedingt lange ausfiel.

Gonda befindet sich aktuell nach einer Sprunggelenksverletzung noch im Rehatraining. Trotz dieser schwierigen Phase halten die Verantwortlichen klar am Mittelfeldakteur fest.

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber erklärt dazu: „Wir sind von seinem Talent und seinen Qualitäten überzeugt und hoffen, dass er nach seiner langen Leidenszeit bald zurückkehrt. Aktuell absolviert er sein Rehatraining und arbeitet an seinem Comeback. Wir halten an ihm fest und sind überzeugt, dass er wieder zu alter Stärke findet.“