Trotz Verlängerung: Soester Stammspieler vor Wechsel in die Oberliga

Nun soll im Sommer wohl doch ein Tapetenwechsel her. Philipp Ratz hatte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, höher als Westfalenliga spielen zu wollen und am besten sogar im Profi-Fußball zu landen. Wie der Spieler selbst in den heimischen Medien bestätigte, steht der 23-Jährige aus Olsberg-Assinghausen vor einem Wechsel zu Oberligist SV Westfalia Rhynern.

"Mich reizt einfach das Umfeld in Rhynern, und dass ich den nächsten Schritt gehen und mich fußballerisch sowie persönlich nochmal entwickeln kann", erklärt Ratz in der "Westfalenpost". Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, betont er noch am selben Tag im "Westfälischen Anzeiger".