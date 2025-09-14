Trotz Unwetter und Personalprobleme – Odenkirchen holt nächsten Dreier

Statt Abstiegskampf aus der Vorsaison schiebt sich die SpVg Odenkirchen in dieser Spielzeit an, ein ernsthafter Anwärter für die Spitzengruppe der Bezirksliga zu sein. Auch nach fünf Spielen ist die Mannschaft von Simon Sommer weiter ungeschlagen, feierte am Samstagabend einen souveränen 3:0-Erfolg gegen TSV Krefeld-Bockum. Dabei gab es im Vorfeld durchaus einige Sorgen bei Trainer Sommer. Gleich neun Spieler fielen für die Partie aus, darunter etliches Stammpersonal wie Philipp Bäger, Tobias Krämer und Marcel Schulz.
„Umso höher ist der Auftritt zu bewerten, was die Jungs da abgerissen haben“, sagte Sommer, der anfügt: „Bockum hat eine gute Offensive, das wussten wir. Die ersten 15 Minuten mussten wir standhalten. Dann kamen wir zu Möglichkeiten – und haben auch das 1:0 gemacht.“ Der Treffer in der 41. Minute war sehenswert: Da Bockums Torhüter weit vor seinem Tor stand, probierte es Evgenij Pogorelov von der Mittellinie – und traf zum 1:0. Zuvor war die Partie aufgrund eines Unwetters ab der zwölften Minute für rund 20 Minuten unterbrochen.
Nach Seitenwechsel erhöhte Robin Wolf in der 67. Minute per Elfmeter auf 2:0. Als Andrej Ferderer zehn Minuten vor Schluss auf 3:0 stellte, war die Partie endgültig entschieden. Trainer Sommer freute sich aber vor allem über die gute Defensive an diesem Tag. „Normalerweise nehme ich keinen Spieler einzeln heraus, aber dieses Mal muss ich Semir Purisevic erwähnen. Was er mit seinen 37 Jahren abgerissen hat in der Verteidigung, das war Wahnsinn. Er hat uns mit seiner ganzen Erfahrung geholfen, hat, glaube ich, keinen Zweikampf verloren“, sagt Sommer. Denn nach zuletzt sieben Gegentoren in den vergangenen drei Spielen, inklusive dem 9:3-Sieg im Kreispokal gegen GW Holt, stand mehr defensive Kompaktheit im Blickfeld von Sommer.
Odenkirchen steht somit bei 13 Punkten nach fünf Spielen – und rangiert nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter TuRa Brüggen auf Platz zwei der Tabelle. „Ich glaube, Odenkirchen ist auf einem richtigen guten Weg“, sagt Sommer zur Entwicklung seiner Mannschaft.
Spitzenreiter TuRa Brüggen hat hingegen am Freitagabend einiges für seine Torquote getan: Mit 7:0 gewann die Mannschaft bei einem überforderten SV Lürrip. Nils Bonsels erzielte einen Dreierpack für Brüggen. Nach dem Rücktritt von Trainer Dario Cancian hat somit auch Co-Trainer Timo Mungan kein Glück als Interimstrainer mit der Mannschaft. Lürrip sucht weiter nach einem neuen Trainer, um die sportliche Talfahrt beim punktlosen Schlusslicht zu stoppen.
Ebenfalls torreich setzte sich TuS Wickrath mit 6:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach durch. Blessing Agyapong eröffnete den Torreigen in der 22. Minute, kurz darauf legten Moritz Lambertz (27.) und Ruben Bruß (38.) nach. Nach der Pause blieb Wickrath spielbestimmend: Petar Popovic (56.), Niek Gabriel Mäder (68.) und Jermaine Isaiah Zerai (85.) machten das halbe Dutzend voll. Die Westender bleiben bei einem Punkt, Wickrath nistet sich oben ein und hat drei Punkte weniger als die Tabellenführung.