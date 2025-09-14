Trotz Unwetter und Personalprobleme – Odenkirchen holt nächsten Dreier

Odenkirchen steht somit bei 13 Punkten nach fünf Spielen – und rangiert nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter TuRa Brüggen auf Platz zwei der Tabelle. „Ich glaube, Odenkirchen ist auf einem richtigen guten Weg“, sagt Sommer zur Entwicklung seiner Mannschaft.

Brüggen macht kurzen Prozess

Spitzenreiter TuRa Brüggen hat hingegen am Freitagabend einiges für seine Torquote getan: Mit 7:0 gewann die Mannschaft bei einem überforderten SV Lürrip. Nils Bonsels erzielte einen Dreierpack für Brüggen. Nach dem Rücktritt von Trainer Dario Cancian hat somit auch Co-Trainer Timo Mungan kein Glück als Interimstrainer mit der Mannschaft. Lürrip sucht weiter nach einem neuen Trainer, um die sportliche Talfahrt beim punktlosen Schlusslicht zu stoppen.