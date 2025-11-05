Trotz Unterzahl wächst der SV Walbeck über sich hinaus

In der Nachspielzeit erlief sich Vivian Tepaß einen langen Ball, und erzielte mit ihrem ersten Saisontor den umjubelten 3:2-Siegtreffer. „Der Sieg war am Ende verdient, meine Mannschaft hat mit viel Leidenschaft darum gekämpft“, sagte Friedel Baumann. Dank des Erfolgs konnte der SV Walbeck die Abstiegsplätze verlassen.

Weniger erfreulich lief es für Viktoria Winnekendonk. Beim Tabellenführer Sportclub Krefeld setzte es für den Landesligisten eine deutliche 0:4 (0:2)-Niederlage – die erste Pleite der laufenden Saison. Bereits in der zweiten Minute war die Viktoria nach einem Konter in Rückstand geraten. Gegen die stabile Defensive der Krefelderinnen, die in neun Begegnungen erst drei Gegentore zugelassen haben, fanden die Gäste kaum Mittel.

Ein Strafstoßtor brachte in der 39. Minute das 2:0 für den Sportclub, ehe Winnekendonk kurz darauf die Chance zum Anschluss vergab – ein eigener Elfmeter wurde verschossen. In der Schlussphase sorgten die Gastgeberinnen mit zwei weiteren Treffern für klare Verhältnisse.

„Wir haben vieles probiert, am Ende war der Sieg für Krefeld aber verdient“, sagte Viktoria-Trainer Mathis Kleinkemm. Trotz der Niederlage bleiben die Winnekendonkerinnen mit vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter weiter auf dem zweiten Tabellenplatz.