Trotz Unterzahl wächst der SV Walbeck über sich hinaus

In der Niederrheinliga der Frauen gelingt den Walbeckerinnen der erste Saisonerfolg. Im Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen bekommen die Fans alles geboten: fünf Tore, einen Platzverweis, einen Siegtreffer in der Nachspielzeit. Und Trainer Friedel Baumann geht voll ins Risiko. Derweil kassiert Viktoria Winnekendonk im Top-Spiel gegen den Sportclub Krefeld die erste Niederlage.
Für die erste Mannschaft des SV Walbeck war der 3:2 (1:1)-Erfolg in Oberhausen ein hart erkämpfter Arbeitssieg. Dabei begann die Partie alles andere als vielversprechend: Bereits nach drei Minuten gingen die Gastgeberinnen in Führung. „Wir haben die ersten 15 Minuten völlig verpennt, haben dann aber aufgedreht und erste Chancen kreiert“, sagte Trainer Friedel Baumann.
Der verdiente Ausgleich zum 1:1-Pausenstand fiel in der 39. Minute, den Anna Müller erzielte. Wie schon im ersten Durchgang starteten die Walbeckerinnen nach dem Wiederanpfiff unkonzentriert – nur drei Minuten später traf Oberhausen erneut zur 2:1-Führung. Aber die Walbeckerinnen fanden zurück ins Spiel und kamen in der 72. Minute zum 2:2-Ausgleich durch Alina Kostyrok.
Dramatisch wurde es in der Schlussphase: Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Müller musste der SV Walbeck in Unterzahl weiterspielen. Dennoch setzte Baumann auf Offensive – und das Risiko zahlte sich aus.
In der Nachspielzeit erlief sich Vivian Tepaß einen langen Ball, und erzielte mit ihrem ersten Saisontor den umjubelten 3:2-Siegtreffer. „Der Sieg war am Ende verdient, meine Mannschaft hat mit viel Leidenschaft darum gekämpft“, sagte Friedel Baumann. Dank des Erfolgs konnte der SV Walbeck die Abstiegsplätze verlassen.
Weniger erfreulich lief es für Viktoria Winnekendonk. Beim Tabellenführer Sportclub Krefeld setzte es für den Landesligisten eine deutliche 0:4 (0:2)-Niederlage – die erste Pleite der laufenden Saison. Bereits in der zweiten Minute war die Viktoria nach einem Konter in Rückstand geraten. Gegen die stabile Defensive der Krefelderinnen, die in neun Begegnungen erst drei Gegentore zugelassen haben, fanden die Gäste kaum Mittel.
Ein Strafstoßtor brachte in der 39. Minute das 2:0 für den Sportclub, ehe Winnekendonk kurz darauf die Chance zum Anschluss vergab – ein eigener Elfmeter wurde verschossen. In der Schlussphase sorgten die Gastgeberinnen mit zwei weiteren Treffern für klare Verhältnisse.
„Wir haben vieles probiert, am Ende war der Sieg für Krefeld aber verdient“, sagte Viktoria-Trainer Mathis Kleinkemm. Trotz der Niederlage bleiben die Winnekendonkerinnen mit vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter weiter auf dem zweiten Tabellenplatz.