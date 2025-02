Trotz Unterzahl & Verletzungspech: Velbert nach Topspiel-Sieg auf 1

Allzu lange mussten die rund 1.200 Zuschauer am Schetters Busch nicht auf das erste Tor warten, denn nach einem Fehlpass von Tristan Duschek war Torjäger Arne Wessels zur Stelle. Der Zugang von Borussia Dortmund erlief den Ball, ging an Torhüter Marcel Lenz vorbei und schob ein (21.). Für den Regionalliga-Absteiger kam es in der Folge knüppeldick: Duscheke und auch Manuel Schiebener verletzten sich und mussten noch im ersten Durchgang vom Platz. Eine entsprechend lange Nachspielzeit gewährte Schiedsrichter Davide Zeisberg, in der Velbert traumhaft zum Ausgleich traf: Buzolli platzierte einen Freistoß unhaltbar in den Winkel (45.+4).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Mannschaften wieder zur Betriebstemperatur fanden. Nach einem abgeblockten Schuss von Wessels reagierte Conor Tönnies handlungsschnell und erzielte die erneute Führung der SpVg Schonnebeck (49.). Der Torschütze zum 2:1 hatte in der Folge zweimal Pech, was sich rächen sollte, denn Buzolli traf wieder sehenswert zum 2:2 (61.).

In der Schlussphase schien das Spiel zugunsten der Essener zu kippen, denn Machtemes sah nach einer Notbremse die rote Karte. Tönnies vergab zwei gute Gelegenheiten, aber auch Yasin-Cemal Kaya hatte Pech. Das sah bei Timo Böhm dagegen besser aus, denn der Joker traf in der Schlussminute per Flachschuss zum 3:2 für die SSVg Velbert, die den Vorsprung in Unterzahl über die Zeit brachte. Mit der dritten Niederlage der SpVg Schonnebeck gibt es auch einen Führungswechsel in der Oberliga: Velbert hat jetzt einen Zähler mehr als die "Schwalben", die nun in der Rolle des Jägers sind.

SpVg Schonnebeck – SSVg Velbert 2:3

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Kevin Kehrmann (74. Nico Petritt), Dacain Baraza (90. Thomas Denker), Simon Skuppin, Yannick Geisler, Artur Golubytskij, Robin Andre Brandner, Arne Wessels, Conor David Tönnies - Trainer: Dirk Tönnies - Trainer: Marwin Studtrucker

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Noah Abdel Hamid, Tristan Duschke (33. Marco De Stefano) (80. Timo Böhm), Reo Yoshida, Max Machtemes, Manuel Schiebener (42. Timo Mehlich), David Glavas (68. Lukas Larsen), Benjamin Hemcke, Robin Hilger, Yasin-Cemal Kaya (90. Felix Herzenbruch), Andri Buzolli - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 1200

Tore: 1:0 Arne Wessels (21.), 1:1 Andri Buzolli (45.+4), 2:1 Conor David Tönnies (49.), 2:2 Andri Buzolli (64.), 2:3 Timo Böhm (89.)

Rot: Max Machtemes (77./SSVg Velbert/Notbremse)