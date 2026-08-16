 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Trotz Unterzahl: TSV Nördlingen hält in Großbardorf die Null

Torloses Bayernliga-Duell +++ Nördlingen erkämpft sich in Großbardorf einen Punkt +++

von Raphael Ehrwen · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser
Schiedsrichter Tim Grunert zeigt Fiedler die Gelb-Rote Karte
Schiedsrichter Tim Grunert zeigt Fiedler die Gelb-Rote Karte – Foto: Sven Trautwein

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Der TSV 1861 Nördlingen war beim TSV Großbardorf gefordert und musste sich auf ein umkämpftes Bayernliga-Duell einstellen. Beide Mannschaften lieferten sich eine intensive Begegnung, in der Chancen vorhanden waren, die Tore jedoch ausblieben. Besonders spannend wurde es in der Schlussphase, als Nördlingen die Partie in Unterzahl zu Ende bringen musste.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
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Der TSV 1861 Nördlingen musste sich im Auswärtsspiel beim TSV Großbardorf mit einem torlosen 0:0 zufriedengeben. Vor 125 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Bayernliga-Nord-Duell, in dem beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten, am Ende jedoch die nötige Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen ließen. Besonders bitter für die Gäste: Ab der 69. Minute musste Nördlingen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Fiedler in Unterzahl weiterspielen.

Von Beginn an begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Sowohl Großbardorf als auch Nördlingen suchten immer wieder den Weg nach vorne, doch die beiden Defensivreihen standen kompakt und verhinderten zunächst klare Torchancen. Die Gäste aus Nördlingen versuchten, mit kontrolliertem Spielaufbau für Gefahr zu sorgen, während Großbardorf ebenfalls immer wieder offensive Akzente setzte.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der sich beide Mannschaften Möglichkeiten zur Führung erspielten. Vor dem gegnerischen Tor fehlte allerdings auf beiden Seiten die letzte Genauigkeit. So ging es trotz einiger vielversprechender Situationen ohne Treffer in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. Nördlingen suchte weiterhin den Führungstreffer und erhöhte phasenweise den Druck, während die Gastgeber auf ihre Möglichkeiten lauerten. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie körperbetonter, was sich auch in mehreren Gelben Karten widerspiegelte.

In der 69. Minute mussten die Gäste schließlich einen Rückschlag hinnehmen. Fiedler, der bereits kurz nach der Pause verwarnt worden war, sah die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. Damit war der TSV 1861 Nördlingen für die verbleibenden gut 20 Minuten in Unterzahl gefordert.

Trotz des personellen Nachteils gab sich Nördlingen nicht mit dem Unentschieden zufrieden und versuchte weiterhin, offensive Akzente zu setzen. Gleichzeitig boten sich Großbardorf nun zusätzliche Räume, doch auch die Hausherren konnten daraus kein Kapital schlagen. Beide Mannschaften kämpften bis in die Schlussphase um den entscheidenden Treffer.

Am Ende blieb es beim 0:0. Sowohl Großbardorf als auch Nördlingen hatten im Verlauf der Begegnung ihre Gelegenheiten, konnten diese jedoch nicht nutzen. Für die Nördlinger war der Punkt aufgrund der langen Unterzahl letztlich hart erarbeitet, auch wenn die Gäste durchaus Möglichkeiten hatten, mehr aus der Partie mitzunehmen.

Aufstellung des TSV Großbardorf:

Stephan, Götz, Reuß (46. Manninger), Weiß, Mangold (81. Göller), Hau, Landeck, Kremer (56. Baum, 90. Leifer), Dell (64. Mangold), Steinmetzer, Reitstetter

Aufstellung des TSV 1861 Nördlingen:

Kania, Schmid, Fiedler, Högg (79. Seidler), Reichherzer, Caciel, Rathgeber, Schröter (71. Hopfauf), Schmidt, Taglieber, Wundel (64. Mielich)

Gelbe Karten:

Fiedler (47.)
Steinmetzer (52.)
Dell (64.)
Rathgeber (84.)
Göller (89.)
Hau (91.)

Gelb-Rote Karte:

Fiedler (69./TSV 1861 Nördlingen)

Schiedsrichter:

Tim Grunert

Zuschauer:

125

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