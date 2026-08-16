Trotz Unterzahl: TSV Nördlingen hält in Großbardorf die Null Torloses Bayernliga-Duell +++ Nördlingen erkämpft sich in Großbardorf einen Punkt +++ von Raphael Ehrwen · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

Schiedsrichter Tim Grunert zeigt Fiedler die Gelb-Rote Karte – Foto: Sven Trautwein

Der TSV 1861 Nördlingen war beim TSV Großbardorf gefordert und musste sich auf ein umkämpftes Bayernliga-Duell einstellen. Beide Mannschaften lieferten sich eine intensive Begegnung, in der Chancen vorhanden waren, die Tore jedoch ausblieben. Besonders spannend wurde es in der Schlussphase, als Nördlingen die Partie in Unterzahl zu Ende bringen musste.

Der TSV 1861 Nördlingen musste sich im Auswärtsspiel beim TSV Großbardorf mit einem torlosen 0:0 zufriedengeben. Vor 125 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Bayernliga-Nord-Duell, in dem beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten, am Ende jedoch die nötige Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen ließen. Besonders bitter für die Gäste: Ab der 69. Minute musste Nördlingen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Fiedler in Unterzahl weiterspielen. Von Beginn an begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Sowohl Großbardorf als auch Nördlingen suchten immer wieder den Weg nach vorne, doch die beiden Defensivreihen standen kompakt und verhinderten zunächst klare Torchancen. Die Gäste aus Nördlingen versuchten, mit kontrolliertem Spielaufbau für Gefahr zu sorgen, während Großbardorf ebenfalls immer wieder offensive Akzente setzte.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der sich beide Mannschaften Möglichkeiten zur Führung erspielten. Vor dem gegnerischen Tor fehlte allerdings auf beiden Seiten die letzte Genauigkeit. So ging es trotz einiger vielversprechender Situationen ohne Treffer in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. Nördlingen suchte weiterhin den Führungstreffer und erhöhte phasenweise den Druck, während die Gastgeber auf ihre Möglichkeiten lauerten. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie körperbetonter, was sich auch in mehreren Gelben Karten widerspiegelte.