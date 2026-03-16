Trotz Unterzahl, SV Stahl Reserve erkämpft Derbysieg gegen Kaulsdorf 2

Siegerfoto M2 – Foto: SV Stahl Unterwellenborn

Der SV Stahl startete stark in die Partie: Nach einem energischen Dribbling von Kevin Titscher, der von der Kaulsdorfer Abwehr nicht gestoppt wurde, legte er mustergültig auf Tobias Franke ab – 1:0 für die Gastgeber. Danach verlor die Mannschaft jedoch etwas die Kontrolle, ließ sich auf kleinere Neckigkeiten ein und kassierte dafür unnötige gelbe Karten. Die Gäste nutzten die Unruhe und kamen zum 1:1 Ausgleich. Kurz vor der Pause musste Stahl zudem einen Platzverweis hinnehmen und ging mit einem Mann weniger in die Kabine. In der zweiten Hälfte stellte das Trainerteam taktisch um – mit Erfolg. Pascal Peter brachte den SV Stahl erneut in Führung, und im direkten Anschluss erhöhte das Team durch Luis Weinhardt auf 3:1. Justin Löbe hatte danach die Chance, mit einem Elfmeter alles klarzumachen, vergab aber. In der Schlussphase kam Kaulsdorf noch einmal heran: Nach einem berechtigten Foulelfmeter stand es kurz vor Schluss nur noch 3:2. Trotz des Drucks bewahrte die Heimelf jedoch Ruhe und verteidigte den knappen, aber verdienten Heimsieg mit großem Einsatz und Kampfgeist. Am Ende bleibt festzuhalten: Dank Leidenschaft, Teamgeist und Willensstärke behielt der SV Stahl Unterwellenborn II im Derby die Oberhand. Im spielerischen und läuferischen Bereich gibt es jedoch weiterhin Luft nach oben.

Für den SV Stahl Unterwellenborn II spielte mit: