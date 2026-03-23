Trotz Unterzahl: Fürstenried holt wichtigen Punkt

Kampf um Platz 2 spitzt sich zu und nächste Woche kommt es zum direkten Duell mit dem TSV 1860 lll – Foto: Julian Holzner

Nach dem Punktgewinn gegen FC Alte Haide hat FCF nur noch 2 Punkte Rückstand auf SV München west und ist punktgleich mit dem TSV 1860 lll

Der FC Fürstenried erwischte diesmal einen guten Start. Nach einer Ecke war Ümit Arik zur Stelle und staubte früh zur 1:0-Führung ab – ungewohnt, da Fürstenried in den vergangenen Spielen oft die Anfangsphase verschlief.

Schon vor der Partie war spürbar, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand. Der FC Alte Haide hatte unter der Woche den Trainer gewechselt, wodurch eine genaue Vorbereitung auf den Gegner erschwert wurde. Dennoch war die individuelle Qualität der Gastgeber bekannt.

Nach einem langen Ball kam es im Strafraum zu einem Zweikampf, bei dem ein Spieler von Alte Haide zu Boden ging. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, der zum 1:1-Ausgleich verwandelt wurde.

Nach dem Führungstreffer wurde Fürstenried jedoch passiver, verlor den Zugriff in den Zweikämpfen und brachte sich selbst unter Druck. Alte Haide übernahm zunehmend die Kontrolle und hatte mehr Ballbesitz, ohne dabei zu klaren Torchancen zu kommen.

In der Folge flachte das Spiel etwas ab. Beide Teams taten sich schwer, klare Offensivaktionen zu kreieren, es blieb bei Halbchancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause gab es zudem eine strittige Szene, als ein bereits verwarnter Spieler von Alte Haide erneut foulte, jedoch keine zweite Gelbe Karte sah.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft und zerfahren, geprägt von vielen Zweikämpfen und Ballverlusten. Dann musste Fürstenried in Unterzahl weiterspielen: Eren Almali kam zu spät in einen Zweikampf und sah die Gelb-Rote Karte.

Doch anstatt sich zurückzuziehen, übernahm der FC Fürstenried in Unterzahl die Initiative. Die Mannschaft kam immer wieder in gute Positionen und war phasenweise spielbestimmend, verpasste es jedoch, die Aktionen sauber zu Ende zu spielen.

Nach einem Foul an Benan Sadovic, der ein starkes Spiel zeigte, bekam Fürstenried einen Elfmeter zugesprochen. Emre Tunc trat an, scheiterte jedoch. Trotz Unterzahl blieb Fürstenried dran und drängte auf den Siegtreffer, während sich bei Alte Haide zunehmend Fehler einschlichen.

Der entscheidende Treffer fiel jedoch nicht mehr. So endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden.

Durch die Ergebnisse der Konkurrenz spitzt sich der Kampf um den zweiten Tabellenplatz weiter zu. Der SV München West verlor, während 1860 III gewann – damit trennen die drei Teams nur noch zwei Punkte. Am kommenden Samstag um 17:30 Uhr kommt es zum direkten Duell zwischen Fürstenried und 1860 III.

Für den FC Alte Haide bleibt es im Tabellenkeller ebenfalls eng. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt nur noch vier Punkte.

Tufan Lacin:

„Wir machen diesmal früh das 1:0 und stellen danach unser Fußballspielen ein. Das ist ein typisches Phänomen – man geht früh in Führung und investiert dann nicht mehr alles. Genau das ist uns passiert.“

„Wir haben Dinge gemacht, die wir eigentlich nicht machen wollen, und uns nicht immer an den Plan gehalten. Dann musst du kämpfen und viel arbeiten. Wir haben vieles gut verteidigt, aber eine Aktion führt dann zum Elfmeter.“

„Danach haben wir uns wieder gefangen und es besser gemacht. Nach der Gelb-Roten Karte denkt man, dass der Gegner das Spiel übernimmt, aber wir wurden dominanter und hatten viele Aktionen, die wir besser ausspielen müssen.“

„Wir waren sehr nah dran, auch mit dem Elfmeter hatten wir die große Chance. Ein riesiges Kompliment an meine Mannschaft, wie sie in Unterzahl gespielt und auf Sieg gespielt hat. Das zeigt unseren Zusammenhalt.“

„Schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Am Ende waren wir dem Sieg vielleicht sogar näher als Alte Haide.“

„Nach diesem Spieltag geht es jetzt zwischen drei Mannschaften um Platz zwei. Wir haben nur noch zwei Punkte Rückstand und das gibt uns Mut, weiter alles reinzuwerfen. Jedes Spiel wird hart.“

„Nächste Woche direkt gegen 1860 III zu spielen, ist genau das, was man will. Wir freuen uns darauf und wollen unbedingt gewinnen.“