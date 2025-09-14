Trotz Unterzahl dominant – Fürstenried schlägt TSV Neuried mit 4:1

Der FC Fürstenried bleibt auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen und überzeugt beim 4:1-Heimsieg gegen den TSV Neuried erneut mit starker Struktur, hoher Intensität – und bemerkenswerter Mentalität in Unterzahl.

Fürstenried übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. Mit viel Ballbesitz, geduldigem Aufbau und konsequentem Pressing wurde der TSV Neuried früh unter Druck gesetzt und in Bewegung gehalten.

Das Team blieb weiter druckvoll: Nach einer Pressingszene eroberte Benan Sadovic selbst den Ball, zog entschlossen Richtung Tor und traf zum 2:0 ins lange Eck.

Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte schaltete Fürstenried schnell um: Ümit Arik wurde tief geschickt, legte quer auf Emre Tunc, der eiskalt zum 1:0 einschob.

Zweite Hälfte beginnt ruhig – dann folgt die Wende

Auch nach der Pause blieb das Bild zunächst unverändert: Fürstenried mit viel Ballbesitz und Kontrolle, aber ohne das dritte Tor. Dann die Wendung:

Ein unnötiges Foul im Strafraum führte in der 60. Minute nicht nur zum Elfmeter, sondern auch zur Gelb-Roten Karte. Doch Keeper Ömer Yildirim hielt stark und parierte den Strafstoß.

Nur zwei Minuten später folgte die nächste Gelb-Rote Karte, dieses Mal nach einem Foul im Mittelfeld – Fürstenried ab der 62. Minute in doppelter Unterzahl.

In Unterzahl weiter mutig – Entscheidung fällt spät

Trotz nur neun Feldspielern blieb Fürstenried taktisch stabil und gefährlich. Nach einem schnellen Konter konnte Neuried zwar auf 2:1 verkürzen, doch das Team von Tufan Lacin ließ sich nicht beirren.

In der 86. Minute wurde Emre Tunc im Strafraum klar durch eine Notbremse gestoppt – Rote Karte für Neuried, Elfmeter für Fürstenried. Yakup Dora verwandelte sicher zum 3:1.

Kurz vor Abpfiff setzte erneut Emre Tunc den Schlusspunkt: Nach einem weiteren Konter lief er allein aufs Tor zu und machte mit dem 4:1 alles klar.

Trainer Tufan Lacin nach dem Spiel:

„Wir waren von Anfang an sehr dominant und haben viele Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen hatten. Oft hat nur der letzte Pass oder der Abschluss gefehlt, aber wir gehen verdient mit 2:0 in die Pause.

Unser Anlaufen wird immer besser, wir haben viele Ballgewinne im letzten Drittel. Riesen Kompliment an die Mannschaft.“

„Nach den zwei Gelb-Roten Karten, die aus meiner Sicht berechtigt waren, haben die Jungs enormen Charakter gezeigt. Wir haben mit neun Mann nicht nur verteidigt, sondern das Spiel weiter aktiv gestaltet und Konter hervorragend ausgespielt.“

„Ein Sonderlob geht an Ömer Yildirim, der den Elfmeter gehalten hat – das war ein Schlüsselmoment. Insgesamt war es eine mannschaftlich überragende Leistung, wie wir mit zwei Mann weniger weiter dominant aufgetreten sind.“

„Jetzt gilt der volle Fokus dem Pokalspiel am Dienstag gegen die Munich Kickers (19 Uhr). Und am Sonntag wartet mit Gräfelfing (11 Uhr, zuhause) die nächste wichtige Ligaaufgabe.“