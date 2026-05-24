Trotz Unterzahl: Backnang schlägt Göppingen und rettet sich endgültig

Die Partie begann zurückhaltend und blieb in der ersten Halbzeit lange arm an klaren Aktionen. Beide Mannschaften wirkten bei hochsommerlichen Bedingungen zunächst vorsichtig, wobei Göppingen sich weit zurückzog und Backnang viel Zeit im Aufbau ließ. Die besseren Möglichkeiten blieben dennoch auf beiden Seiten rar. Für die TSG kamen Charalambos Parharidis und Patrick Tichy zu ersten Abschlüssen, wirklich zwingend wurde es aber zunächst nicht. So entsprach das 0:0 zur Pause dem Eindruck eines nervösen und chancenarmen Spiels.

Nach dem Seitenwechsel gewann die Partie schlagartig an Dramatik. Zunächst entging Backnang noch einem Rückstand, als Denis Lübke für Göppingen binnen einer Szene beide Pfosten traf und der Ball nicht über die Linie ging. Wenig später schlug die TSG zu: In der 50. Minute landete der Ball nach einem Angriff über die linke Seite und einer Weiterleitung von Julian Geldner bei Fabijan Domic, der zum 1:0 vollendete. Es war der entscheidende Treffer in einem Spiel, das lange auf ein einziges Tor zugelaufen war.

Unterzahl und vergebener Elfmeter

Die entscheidende Phase folgte kurz darauf. In der 58. Minute sah Arda Gürsel nach einer Notbremse die Rote Karte, Backnang musste die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten. Aus dem folgenden Freistoß entwickelte sich ein Handspiel, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für Göppingen. Filip Milisic setzte den Strafstoß jedoch links am Tor vorbei. Für die TSG war diese Szene der emotionale Wendepunkt des Nachmittags, weil sie den knappen Vorsprung trotz Unterzahl verteidigen konnte.

Abwehrarbeit bis zum Schlusspfiff

In der letzten halben Stunde drängte Göppingen mit vielen hohen Bällen auf den Ausgleich. Backnang wurde tief in die eigene Hälfte gedrückt, verteidigte den Vorsprung aber mit großem Einsatz. Denis Lübke, Adrian Freiwald und weitere Göppinger kamen noch zu Möglichkeiten, doch die TSG hielt stand. Auch ein eigener Konter durch Vincent Sadler brachte keine Entscheidung mehr. Nach langer Nachspielzeit stand schließlich ein 1:0, das für Backnang weit mehr bedeutet als nur drei Punkte. Mit dem Heimsieg ist der Klassenverbleib gesichert, und die Mannschaft kann für ein weiteres Jahr in der Oberliga planen.