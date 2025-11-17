Trotz Unterzahl: Ausgerechnet SV Walpertskirchen beendet Altenerdinger Serie im Derby

Der Tabellenführer nahm dank eines 2:0-Erfolges drei Zähler mit nach Hause. Die Niederlage wäre vermeidbar gewesen, doch die Locke-Schützlinge scheiterten an der Chancenverwertung. Sie ließen gute Möglichkeiten liegen, während die Gäste effektiver waren und zwei Abschlüsse nutzten.

Nach drei Minuten hatte die SpVgg die erste Chance. Nach einem Pass von Ajdin Nienhaus kam Mario Dipalo im Strafraum zum Schuss, doch er fand seinen Meister in Keeper Florian Leininger. Walpertskirchen hatte in der 19. Minute den ersten Abschluss, doch Daniel Schuler verfehlte nach Zuspiel von Christian Käser das Tor knapp.

Als ein Abschlag von Loher bei Leart Bilalli landete, hoffte der Anhang auf Erfolg, doch Florian Rauch blockte den Ball. Auch die nächste Chance lag auf Seiten der SpVgg. Bilalli brachte den Ball nach innen, doch Wiam Takruri kam einen Schritt zu spät (21.). Nur eine Minute später tauchte Dipalo nach Zuspiel von Tunjic frei vor dem Tor auf, traf das Leder aber nicht richtig, sodass der Ball wenig Fahrt hatte und von Leininger gehalten wurde.

Obwohl der Führungstreffer der Veilchen in der Luft lag, hätte Walpertskirchen in Front gehen müssen. Käser schoss von links, Keeper Loher ließ prallen, doch Florian Baumann setzte das Leder beim Nachschuss am Kasten vorbei – die bis dahin beste Möglichkeit (31.). Acht Minuten vor der Pause wurde eine Ecke flach nach innen geschlagen. Nienhaus beförderte den Ball mit der Hacke aufs Tor, doch Leininger genau in die Arme.

Traumtreffer bringt SV Walpertskirchen auf die Siegerstraße

Im Gegenzug gab es die kalte Dusche für die Hausherren. Als sie einen Flankenball nicht entscheidend klären konnten, kam Daniel Schuler aus 22 Metern zum Abschluss und versenkte das Leder unhaltbar zum Walpertskirchener 1:0 im Winkel (37.). Wenig später lag der Ball im Tor der Gäste, doch der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer von Dipalo die Anerkennung, weil er vorher ein Foulspiel gegen Leininger gesehen hatte. Kurz darauf hatte Dipalo den Ausgleich vor Augen, doch er traf nur das Lattenkreuz (44.).

Nach Wiederbeginn setzte Takruri ein Ausrufezeichen, doch Leininger parierte den Flachschuss aus 20 Metern. Bei der nächsten Chance fischte er einen Bilalli-Drehschuss reaktionsschnell aus dem Eck (53.). Die Gäste verteidigten kompakt und machten es der SpVgg schwer, das Bollwerk zu durchbrechen.

Platzverweis bringt SpVgg Altenerding nichts

In der 64. Minute fand Tunjic dann aber mit einem Pass Dipalo hinter der Kette, doch der Angreifer verfehlte überhastet. In der 70. Minute brachte die Heilmeier-Elf einen Konter zu Ende, doch Käser schoss drüber.

Mit zunehmender Spieldauer wurde das Match intensiver, beide Teams schenkten sich nichts. Schiedsrichter Hohenberger sprach 13 persönliche Strafen aus. Sechs Minuten vor dem Ende musste Zehetmaier mit Rot vom Feld, nachdem er Kronthaler mit offener Sohle getroffen hatte. Jedoch konnte Altenerding aus der numerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen.

Käser macht den Deckel drauf

In der Nachspielzeit kam der endgültige K.o.-Schlag. Ajdin Nienhaus klärte einen Eckball per Kopf als Bogenlampe. Als der Ball wieder nach unten kam, gab es bei der SpVgg einen Abstimmungsfehler, den Käser eiskalt nutzte und zum 2:0 einköpfte.

Nun machte sich Frust breit, und Tunjic sah nach einer Unsportlichkeit die Ampelkarte. Danach beendete der Referee die Partie. Während Walpertskirchen jubelte, gab es bei Altenerding enttäuschte Gesichter.