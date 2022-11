Trotz Unterzahl 3 Big Points mit nach Hause geholt.

Nach dem Spiel war eine Riesenerleichterung beim Frauenberger Coach zu sehen, der ab der 58. Minute sogar ins Tor musste. „Eine junge, Spielstarke Truppe hat uns bis zum eigenen Strafraum das Leben schwer gemacht. Mit viel Kampf, einem Mann weniger und einer Prise Glück konnten wir einen Sieg einfahren“, so Hilger nach der Partie.

Los geht’s mit der 16. Spielminute. Bliesheim’s Tews kommt aus 13 Metern zum Abschluss, aber nur cm haben da zum Erfolg gefehlt. Der Pfosten rettet für Frauenberg. Frauenberg stand tief und ließ den Gastgeber das Spiel machen, lauerte selbst auf Konter. Beide Mannschaften versuchten also mit Steckpässen hinter die Kette zukommen. Bliesheim versuchte die Pässe ca. 20-mal zu spielen, Frauenberg um die 8-mal. Bei jedem Pass ertönte vom unparteiischen der Abseitspfiff. Manche Entscheidungen waren da eher, nennen wir es mal Großzügig. Sowohl die Bliesheimer Trainerbank als auch unserer und auch ein paar Zuschauer waren da nicht so ganz mit einverstanden. In der 39. Minute war Frauenbergs Goalgetter Dujmovic auch mit dem Abseitspfiff gegen Ihn nicht einverstanden und bekam wegen Meckerns die gelbe Karte. Zwei Torchancen gab es aber trotzdem noch zu vermelden. In der 41. steht durch ein starkes Dribbling Hamzic vor Lamb. Der kann das Spielgerät nur verlangsamen und Knöffel bolzt das Leder in weite Ferne. Nur 2 Zeigerdrehungen später ist Frauenbergs Dujmovic auf der linken Seite durch, dribbelt auf König zu, der bleibt im 1vs1 Sieger. Dann war Halbzeit.

Das Spiel ging genauso weiter, wie es aufgehört hatte. Bliesheim die Spielstärkere Mannschaft mit Zug zum Tor. Frauenberg in Konterposition und in der 54. Minute ging es dann schnell. Krech auf R. Uedelhoven, der auf D. Hoffmann und Hoffmann dann mit einem gekonnten Heber über die Bliesheimer Abwehr auf Strnad, der dann alleine auf Bliesheim’s Keeper König läuft und ganz trocken unten rechts einschiebt. Die Führung für Frauenberg. Bliesheim jetzt sehr verbissen. Der Druck nahm jetzt mehr und mehr zu. Dann die 58. Spielminute. Brings mit einem Mittelhohen Steckpass, Lamb sprintet vor, Tews versucht den Ball über Lamb zu heben, der geht mit gestreckten Armen vor und rettet die Aktion. Lautes Gegröle und ein Pfiff ertönte. Ganz schnell war allen Beteiligten klar, hier kann es sich nur um Handspiel außerhalb des Strafraums handeln. Ein VAR oder auch ein Gespann wäre hier vielleicht von Vorteil gewesen, aber eine sehr enge, knappe und schwierige Situation für den unparteiischen. Er zog die gelbe Karte für Lamb, der ging wieder Richtung Tor und koordinierte die Mauer. Zwischen den Bliesheimern Spielern und dem Schiedsrichter ging die Diskussion weiter. Nach 5 Minuten marschierte der unparteiische Schnurstracks auf Lamb zu und zuckte dann doch noch die rote Karte. Frauenberg ab der 58. Spielminute in Unterzahl, gegen einen Gegner die schon gut Druck ausgeübt hatten. Hilger streifte sich das Torwarttrikot über und wechselte sich für Thamm ein. In der Jugend bereits konnte Hilger im Tor glänzen, dass liegt aber auch 25 Jahre zurück. Steckt noch was vom Talent im Ihn? Beim fälligen Freistoß musste Hilger nicht eingreifen, dass machte die Latte. Bliesheim jetzt mit Powerplay und Frauenberg mit 10 Mann. Die 10 Frauenberger kämpften und verbissen sich in alle Zweikämpfe und verteidigten mit allem was Ihnen zur Verfügung stand. In der 76. Minute scheiterte Neiss mit einem Schuss aus der Distanz an der Latte. Nur 5 Minuten später kommt Bliesheims Müller vorm Strafraum zu Schuss. Der Ball flog mittelhoch in die linke Ecke. Hilger drückte sich ab und hechtete Richtung Ball. Mit einer Wahnsinns Parade konnte er den Ball abwehren. In der Nachspielzeit hatte Bliesheim noch einen Eckball, der aber keine Gefahr mehr brachte. Dann pfiff der unparteiische ab. Mit einer kämpferischen Leistung bringen die Hilger Schützlinge 3 Points mit nach Frauenberg.

Stimmen nach dem Spiel: