Trotz „unterirdischer erster Halbzeit“: Denklingen dreht Spiel in Bad Heilbrunn spät

Dem VfL Denklingen gelingen beim 3:2 in Bad Heilbrunn zwei Treffer in der Nachspielzeit. Zuvor spielte die Mannschaft von Coach Ansorge „unterirdisch“.

Die Szenerie ähnelte der aus dem Jahr zuvor. Auch damals gastierte der VfL Denklingen nach gesichertem Klassenerhalt beim SV Bad Heilbrunn. Vier Spieltage vor Saisonende unterlagen die Lechrainer an einem Freitagabend beim HSV mit 2:3. Trainer Markus Ansorge war so sauer, dass er sich ins Auto setzte und heim nach Peiting fuhr. Nicht ob des Resultats, vielmehr ob des eher lustlosen Auftritts des VfL, eine Woche nach geschafften Ligaverbleib. Und jetzt wieder: Denklingen bot im Bad Heilbrunner Naturheilmittelstadion zu Beginn des Frühlings bereits gepflegten Sommerfußball. Einziger Unterschied: Der VfL drehte einen 0:2-Rückstand durch zwei Treffer in der Nachspielzeit und siegte schließlich mit 3:2.

Seine Kicker saßen hinter der Bande, gönnten sich ein Kaltgetränk und verfolgten mit einem Auge das B-Jugend-Match der Heilbrunner gegen den SV Ohlstadt. Es gab jedoch einiges zu hinterfragen. In erster Linie: Wie kann eine Mannschaft innerhalb einer Woche so krass auf Urlaubsmodus runterschalten? „Die erste Halbzeit war unterirdisch“, hielt Ansorge mit seiner Kritik nicht hinterm Berg. „Keine Zweikämpfe, kein Spielsystem, keine Bewegung“, zählte er die Liste der Verfehlungen bei seinen Akteuren auf. „Das wundert mich, weil wir aus einer guten Serie kommen“, so Ansorge weiter.

So aber führte der HSV angesichts einer laut Ansorge „komplett aufgelösten Innenverteidigung“ durch Treffer von Benedikt Specker und Tom Pföderl folgerichtig mit 2:0. Ansorge wäre wohl auch diesmal unverzüglich heimgefahren, hätte die Partie nicht urplötzlich einen skurrilen Verlauf genommen. Es begann damit, dass sich Innenverteidiger Lukas Greif plötzlich ein Herz fasste und losmarschierte. Er lief gut 40 Meter bis an die Mittellinie, von wo er Hannes Rambach auf der rechten Flanke auf die Reise schickte. Rambach nutzte den Raum für eine scharfe Hereingabe, die Simon Ried am Oberkörper streifte, aber dadurch auch im kurzen Toreck landete – 1:2 (68.). „Er hat ihn mit dem Bauch reingetan, aber letztendlich war es schön“, so der Coach. Zweimal hatte der VfL das Glück, dass die stark ersatzgeschwächten Heilbrunner nicht auf 3:1 stellten. Dann aber nutzte Denklingen die Gunst der Stunde – mit Chris Schmitt als Initiator. Beide Eckstöße in der Nachspielzeit trat der künftige Trainer der Denklinger (Bericht folgt). Beim Ausgleich freute sich Rambach, dass Tormann Christoph Hüttl auf der Linie kleben blieb. Danach fischte Can Akkoyun den Ball vor der Auslinie, Ried blockte die Schussbahn frei, und Elias Greinacher traf zum Sieg des VfL.