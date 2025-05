Trotz unerwarteter Abgänge: FC Amberg versinkt nicht im Chaos

„Es ist schon etwas verwunderlich – aber so ist der Fußball. Wir müssen schnell umplanen, aber wir werden auch nächste Saison eine starke Mannschaft aufstellen“, sagte Ambergs Sportlicher Leiter Roman Reinhardt in erster Reaktion. Im Gespräch mit FuPa wird er etwas deutlicher: „Die fünf Weggänge hauen ein ordentliches Loch rein. Es hat einen sehr faden Beigeschmack. So wie es jetzt lief, ist es kein schöner Umgang miteinander“, so Reinhardt, der sich an der mangelnden Kommunikation seitens der Spieler und seitens des VfB Rothenstadt stört.



Kurz zuvor hatten die SF Ursulapoppenricht das Amberger Spielerduo Paul Götz und Leon Schreiner als Neuzugänge vorgestellt. Das alles wirbelt die Kaderplanung am Schanzl natürlich kräftig durcheinander. „Wenn fünf Spieler auf einmal gehen, reißt das für jeden Verein ein Loch. Nun brauchen wir unbedingt fünf, sechs neue Spieler – auch für die Quantität des Kaders. Zuvor wären es zwei, drei Spieler gewesen“, so Reinhardt, „Das ist ein enormer Aufwand.“ Unterstützung bei den laufenden Gesprächen erfährt der Sportliche Leiter durch Max Witzel, Benjamin Burger und Manuel Donhauser. Eines möchte Reinhardt aber klarstellen: „Auch wenn es nach außen kurzfristig und chaotisch wirkt – so schlimm ist es nicht. Wir haben einen Kader von bereits 14, 15 Spielern beisammen.“



Wichtige Leistungsträger wie Top-Torjäger Witzel und Abwehrchef Burger bleiben. Auf der Zugangsseite stehen bislang Friedrich Lieder von der DJK Gebenbach sowie die Youngsters Edgard Becker und Jamario Carswell von der U19 des SV Raigering. In den nächsten Tagen sollen weitere Neuverpflichtungen in trockene Tücher gewickelt werden. Zudem kommen aus der eigenen A-Jugend zwei Spieler hoch.



Generell sei die Suche nach potenziellen Verstärkungen in der Region Amberg-Sulzbach „ganz schwierig. Es gibt nicht die Masse an Spielern und nicht viele höherklassige Jugendmannschaften. Da sprudelt nicht mehr viel nach oben“, überlegt der Funktionär des FC Amberg. Daher stünden auch die DJK Gebenbach oder die DJK Ammerthal vor Problemen bei der Spielersuche. „Es wird über die Jahre immer schwieriger“, betont Reinhardt, der den diesjährigen Abstieg als „am Ende verdient“ bezeichnet: „Die Mannschaft in sich war unruhig, dazu kam fehlende Qualität.“



Vakant ist beim künftigen Bezirksligisten nach wie vor die Position des Cheftrainers. „Die Trainerfrage befindet sich in den Endzügen“, will Roman Reinhardt „zeitnah Vollzug melden“. Grundsätzlich gestalte sich eine Trainersuche nie einfach. Dass Ambergs künftiger Co-Spielertrainer Friedrich Lieder aktuell noch Relegation mit Gebenbach spielt, „verzögert es zusätzlich“.