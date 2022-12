Trotz Unentschieden gegen Bahlingen: SSV Ulm bleibt Tabellenführer Jetzt nur noch ein Spiel bis zur Winterpause

Am 19. Spieltag der Regionalliga Südwest spielte der SSV Ulm auswärts gegen den Bahlinger SC. Schon in der ersten Halbzeit zeigten die Spatzen ihre individuelle Qualität, wenn auch ohne Torerfolg. Dennoch konnte Bahlingen phasenweise gut mithalten und kam auch zu Torabschlüssen. Mit dem 0:0 kann der SC aber besser leben, für die Ulmer war in engen Räumen des Gegners heute sehr wenig zu machen.

Die ersten zehn Minuten waren davon geprägt, dass sich beide Mannschaften abtasteten. Wirkliche Chancen gab es nicht. Der Bahlinger SC hatte in der achten Spielminute nach einem Foul an Wehrle eine gute Standart-Chance. Der Freistoß ging aber knapp übers Tor. Auffällig war von Beginn der Partie, dass der SC hochmotiviert war, gegen den Tabellenführer etwas Zählbares mitzunehmen.

In der 15. Minute gab es dann die erste Torchance der Ulmer: Rühle dribbelt sich auf der rechten Seite frei, passte dann auf Ludwig ab, der an der 16-Metergrenze frei zum Abschluss kam. Der Ball ging allerdings über das Bahlinger Tor. Dennoch was dies die erste richtige Chance für die „Spatzen“.

Vor allem in der Anfangsphase war das Spiel der Bahlinger von einigen Fehlpässen geprägt, die aber weitestgehend ungestraft blieben. Ulm war darauf ausgelegt, den SC nicht ins Spiel kommen zu lassen und hat klar gemacht: Hier kann es nur einen Sieger geben! In der 29. Minute dann die nächste Großchance der Ulmer: Durch einen Freistoß zirkelte Ludwig, der bisher ein starkes Spiel machte, den Ball in Richtung Tor, doch der Torwart der Bahlinger machte das kurze Eck schnell zu.

Wie auch in den Saisonspielen davor verteidigte der SSV erneut bärenstark und gab dem Gegner keine reelle Chance. Dennoch gab es auch für Bahlingen in der 39. Minute nach einer Ecke eine große Torgelegenheit, die allerdings ungenutzt blieb: Tobi Klein stand im Fünfmeterraum komplett ungedeckt und verfehlte etwas überraschend das Tor. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Bahlinger etwas stärker, allerdings ohne Erfolg. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit kam es vor allem für die Ulmer immer wieder zu Großchancen: In der 57. Minute durch Allgeier, in der 66. Minute durch Nicolas Jann (Konter) und in der 74. Minute durch Patrick Dulleck. Der Druck der Ulmer wurde immer größer, lange stand aber dennoch die Null auf beiden Seiten. Klar war aber auch, dass sich der SSV bis zum Schluss gegen ein Unentschieden sträuben wird.

Die Bahlinger konnten auch immer wieder Akzente setzten, wie am Anfang der zweiten Halbzeit: Nach einem langen Ball auf Fischer scheiterte er am Torhüter Ortag, der den Ball zur Ecke umleitete. Die Bahlinger waren die individuell schwächere Mannschaft. Allerdings machten sie es bis zum Schluss dennoch hervorragend und konnten die Druckphasen der Ulmer unbeschadet überstehen. Am Ende fehlte den Ulmern die letzte Konsequenz, das Unentschieden geht folglich in Ordnung. Die Räume waren sehr eng, die knapp 1000 Fans bekamen eine leidenschaftliche Partie der Bahlinger geliefert.