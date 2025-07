Trotz Umbrüchen: Haching und Bayern-Amateure bereit für die Regionalliga

Hoffen auf eine gute Saison: Haching-Coach Sven Bender und Kapitän Markus Schwabl. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg

Unterhaching und Bayerns Amateure starten selbstbewusst in die neue Saison. Die Vorstädter stellen beim Vereinsfest ihre Neuzugänge vor.

Unterhaching – Während die Bayernliga und die Landesligen bereits am vergangenen Wochenende in die Saison starteten, geht es für die SpVgg Unterhaching und den FC Bayern II in der Regionalliga Bayern erst am kommenden Samstag los. Drittliga-Absteiger Haching scheint gut gerüstet zu sein und auch die rundum erneuerten Bayern-Amateure haben wichtige Abgänge kompensiert. Sa., 26.07.2025, 14:00 Uhr DJK Vilzing DJK Vilzing SpVgg Unterhaching Haching 14:00 live PUSH

Die Hachinger Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender startet mit dem Auswärtsspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) bei der DJK Vilzing und hat in der Vorbereitung einen starken Eindruck hinterlassen. Alle Testspiele gewann die SpVgg, darunter ließen ein 2:1 gegen Jahn Regensburg sowie zuletzt ein 3:2 gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering aufhorchen. Lediglich in der Generalprobe beim 5:0 (1:0) in der ersten Runde des Toto-Pokals beim niederbayerischen Kreisligisten TSV Karpfham lief es nicht ganz so rund. Den personellen Aderlass nach dem Abstieg aus der 3. Liga – von den Routiniers blieben lediglich Markus Schwabl, Manuel Stiefler und Simon Skarlatidis – haben die Hachinger mit fünf jungen Neuzugängen und Eigengewächsen kompensiert. „Haben schnell zueinander gefunden“ – Bayern-Amateure starten in Augsburg

Beim ausgelassenen Fanfest am Samstagabend anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums wurde Torwart Erion Avdija (20) sowie Mittelfeldspieler Mike Gevorgyan (20, beide 1860 II) in den neuen Jubiläumstrikots ebenso offiziell vorgestellt wie Christopher Negele (20), Jorden Aigboje (22) und Luis Pfluger (18). Bei den Bayern-Amateuren blickt Cheftrainer Holger Seitz trotz des jüngsten 1:3 (0:2) bei der Generalprobe gegen Regionalligist SG Sonnenhof-Großaspach hoffnungsvoll auf den Start am Freitag (19 Uhr) beim FC Augsburg II. Der Vorjahres-Vierte dürfte wieder viele junge Talente ohne Regionalliga-Erfahrung aus den eigenen Junioren-Teams einbauen und Seitz zeigt sich zufrieden mit der Ausgangslage. „Die Jungs haben in der Vorbereitung schnell zueinander gefunden“, so Seitz.

Morgen, 19:00 Uhr FC Augsburg FC Augsburg II FC Bayern München FC Bayern II 19:00 PUSH