Trotz Umbruch: Heiligenhaus will in der Bezirksliga bleiben

Der Heiligenhauser SV ist zurück im Bezirksliga-Fußball – und mit ihm die große Vorfreude, aber auch der nötige Respekt vor der neuen Herausforderung. Nach drei Jahren in der Kreisliga A und einer über weite Strecken dominanten Saison gelang der Aufstieg denkbar knapp: Mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Frielingsdorf sicherte sich das Team von Trainer Andy Esins die Meisterschaft.

„Die Vorfreude ist riesig – genauso wie der Respekt vor der neuen Aufgabe“, sagt Marco Hartenfels, sportlicher Leiter des HSV. „In der Mannschaft und im gesamten Verein herrscht große Euphorie. Gleichzeitig sind wir uns der Herausforderung bewusst und wissen, dass wir hart arbeiten müssen, um unsere Ziele zu erreichen.“

Die vergangene Spielzeit sei ein besonderer Abschnitt gewesen: „Neben dem sportlichen Aufstieg war es ein emotionaler Höhepunkt, unseren Vereinsikonen Dennis Kirchen und Alex Röger ein würdiges Karriereende bereiten zu dürfen. Auch der Mannschaftstrip nach Mallorca war außergewöhnlich – mit knapp 70 Mann“, berichtet Hartenfels.

Rein sportlich sieht er viel Positives: „Mit nur zwei Niederlagen in der Hinrunde, den meisten erzielten und den wenigsten kassierten Toren haben wir uns den Aufstieg absolut verdient. In der Rückrunde blieben wir sogar ungeschlagen.“ Einziger Makel: „In den vier Topspielen gegen Wipperfürth und Frielingsdorf konnten wir nur zwei von zwölf möglichen Punkten holen.“

Besonders stolz ist man in Heiligenhaus auf die Integration der U19-Talente: Moritz Hahn, Jesse Juranek und Giuseppe Cardone spielten sich in der Rückrunde in den Fokus. „Unser Ansatz, dem Gegner keine Zeit und Ruhe zu lassen, war durchgängig spürbar“, erklärt Hartenfels. Für die Zukunft wünscht er sich „noch mehr spielerischen Mut, besseres Positionsspiel und höhere taktische Disziplin im Ballbesitz“.

Kader mit Rückkehrern & Talenten

Die Vorbereitung verlief „mit Licht und Schatten, wie gewohnt in dieser Phase“, so der 43-Jährige. Ein Trainingslager soll nun den Feinschliff bringen. Hartenfels: „Da uns einige Spieler erst seit dieser Woche wieder vollständig zur Verfügung stehen, bleibt nicht viel Zeit, um die neuen Konstellationen in der Praxis ausgiebig zu testen.“

Personell sieht er das Team gut aufgestellt: „Unser Kader ist sowohl in der Breite als auch in der Spitze gut aufgestellt. Wichtig ist uns nach wie vor, auf den „Heiligenhauser Weg“ zu setzen, also bewusst auf externe Transfers zu verzichten, wenn es Alternativen aus der U19 oder dem direkten Umfeld gibt."

Tom Rüße und Fabian Becker sind zwei dieser Talente aus der eigenen U19, die den Sprung in die erste Herrenmannschaft geschafft haben. Dazu kommen die beiden Rückkehrer Nico Mleczak und Jan Bosbach (beide vom TuS Untereschbach). Mit Emre Gencol stößt ein spielstarker, erfahrener zentraler Mittelfeldspieler zum Aufsteiger.

Auch im Trainerteam gibt es eine Verstärkung: Martin Sgraja ergänzt das Gespann um Cheftrainer Andy Esins und Andreas Küssgen. „Bereits nach wenigen Wochen setzt er wertvolle Impulse.Die Mannschaft nimmt ihn sehr gut an, erste Fortschritte sind deutlich zu erkennen“, sagt Hartenfels.

Abgänge mit Gewicht – sportlich und menschlich

Gleichwohl gab es Verluste: Paul Neuendorff zieht es zum FV Wiehl in die Landesliga. „Er war ein emotionaler Leader“, so Hartenfels. Noch gravierender seien aber die Karrierenenden von Dennis Kirchen und Alex Röger: „Beide waren absolute Führungsspieler, die den Verein durch schwierige Zeiten getragen haben. Diese Lücke ist menschlich wie sportlich nicht zu schließen.“

Auch Dominik Linder, René Oelschläger und Felix Glietz schlagen ein neues Kapitel in der U23 auf. „Alle drei verfügen über Qualitäten, die wir zunächst kompensieren müssen.“

Klares Ziel: Klassenerhalt

Die Zielsetzung für die erste Bezirksligasaison seit drei Jahren ist klar: „Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt“, stellt Hartenfels unmissverständlich klar. „Wenn uns das trotz des Umbruchs gelingt, können wir mehr als zufrieden sein – und am Saisonende auf Mallorca verdient die Korken knallen lassen.“

Worauf es ihm persönlich ankommt, fasst Hartenfels abschließend so zusammen: „Ich wünsche mir, dass wir als Mannschaft und Verein weiterhin eng zusammenstehen, unseren Zuschauern Freude bereiten – und es jedem Gegner schwer machen, gegen uns zu spielen.“

Und weiter: „Für die Mannschaft wünsche ich mir, dass sie ihr Potenzial abruft und mit den dadurch zwangsläufigen Siegen auf einer Welle reitet. Ich hoffe, wir können eine neue Ära mit dem Heiligenhauser SV auf Mittelrheinebene starten.“

__________________________

📲 Du hast einen spannenden Spielerwechsel mitbekommen, weißt von einem Trainer-Rücktritt oder kennst eine besondere Geschichte aus dem Amateurfußball im Verbandsgebiet Mittelrhein? Dann schreib uns direkt per WhatsApp an 0162-31 77 168 oder nutze diesen Link. Ob Insiderinfos, Fotos, Videos oder kuriose Szenen – wir freuen uns über jede Nachricht. Bitte nenn uns dabei immer deinen Namen, deinen Verein und die Quelle deiner Info.

➡️ Bei der Einsendung erklärst du uns gleichzeitig, dass Fotos oder Videos selbst erstellt wurden (oder du gibst die Quelle an), damit keine Rechte Dritter verletzt werden. Außerdem räumst du uns unentgeltlich die Nutzungsrechte einschließlich des Rechts zur Bearbeitung an dem übermittelten Foto oder Video für die Veröffentlichung ein.