Trotz Umbruch beim TV Hoffnungsthal: "War eine Highlight-Saison"

Der TV Hoffnungsthal erlebte in der vergangenen Spielzeit eine sportliche Achterbahnfahrt. Sportlicher Leiter Maciek Gawlik blickt differenziert zurück: „Im Pokal war es natürlich eine überragende Saison. Einmal den Kreispokal geholt, dann den dritten Platz gemacht im Kreispokal II und im Mittelrhein-Pokal mit Hürth einen Verbandsligisten ausgeschaltet. Das Spiel gegen Alemannia Aachen konnten wir lange knapp gestaltet und wirklich mitgehalten. Das war schon sehr, sehr gut.“

In der Liga lief es nach einer starken Hinrunde mit 26 Punkten und Rang sechs aber nicht mehr ganz so rund. „Uns hat irgendwann den Zahn gezogen, dass es zu viele Hochzeiten waren, auf denen wir getanzt haben. Das hat uns in der Liga dann so ein bisschen die Körner gekostet. Irgendwann ging nach vorne nichts mehr richtig, nach hinten eigentlich auch nicht mehr. Das letzte Tabellendrittel ist so vor sich hin geplätschert“, so Gawlik. Dennoch sei es mit dem Trainerwechsel zu Baran Dagdelen und dem erneuten Umbruch „eine Highlight-Saison“ gewesen, mit einer guten Einheit und viel Zufriedenheit im Verein.

Der Start in die neue Spielzeit verläuft solide, auch wenn Gawlik typische Sommerprobleme benennt: „Bisher läuft die Vorbereitung ganz gut. Die Jungs ziehen gut mit. Leider sind natürlich immer wieder welche im Urlaub. Teilweise waren wir recht wenig, sodass wir letzte Woche ein Testspiel mit nur 15 Mann hatten. In der Bezirksliga sollte das nicht typisch sein – ist es aber wohl heutzutage.“ Für den Sportchef kein Drama, solange die Probleme vor Saisonstart gelöst sind: „Besser jetzt als während der Saison.“

In der Sommerpause hat der Verein den Kader in Breite und Qualität verändert. „Wir haben gute Leute dazu bekommen, erfahrene Leute, junge Leute. Teilweise trainiert der ältere U19-Jahrgang schon bei uns mit und hat Testspiele gemacht. Viele aus der letzten A-Jugend sind in die Zweite gegangen, was dieser sehr gut tun wird. Wir haben eine ganz gute Mischung.“

Ein wichtiger Rückkehrer ist Marvin Mayer, der nach langer Verletzungspause wieder eingreift. Schwerer wiegt hingegen der Ausfall von Kapitän Robert Salterberg. Besonders schmerzen Gawlik einige Abgänge menschlich: „Sportlich sind die zu kompensieren, aber menschlich extrem schwer. Das sind Jungs, die lange im Verein waren, top Charaktere, die jetzt in Kreisliga-B-Teams spielen. Ich hätte sie gerne weiter im Verein gesehen.“

Gawlik: "Halte die Liga dieses Jahr für sehr ausgeglichen"

Die Messlatte für die Saison ist klar: „Wir wollen uns im Vergleich zum letzten Jahr verbessern. Ich halte die Liga dieses Jahr für sehr ausgeglichen und stark. Wenn wir ein, zwei Plätze nach oben klettern, wäre das schon ein Erfolg.“ Überraschungsmannschaften seien jederzeit möglich: „Vielleicht hat jemand so einen Run wie Blau-Weiß Köln letztes Jahr. Man muss schauen, wie die Favoriten funktionieren – ob es wirklich ein Team ist oder nur elf Einzelspieler.“

Gawlik denkt über die Saison hinaus: „Wir wollen unseren Weg weitergehen, uns weiterentwickeln, für junge Spieler attraktiv bleiben – auch wenn es finanziell bei uns nicht so interessant ist wie anderswo. Wir wollen mit anderen Punkten überzeugen. Die Mannschaft soll eine Einheit bleiben. Und wir wollen langfristig die Jugend stärken und uns breiter aufstellen.“