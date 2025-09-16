Trotz Ulmer-Rot: Aiglsbach klettert auf Rang zwei

Der TV Aiglsbach behauptete sich am Dienstagabend in einem turbulenten Bezirksliga-West-Spiel mit 3:2 gegen den SC Falkenberg. Drei Platzverweise und der Anschlusstreffer hielten die Spannung bis zum Abpfiff hoch.

Der Abend begann für den TV Aiglsbach vielversprechend: Nach einem klaren Foul im Strafraum verwandelte Manfred Gröber bereits in der 13. Minute sicher zum 1:0. In der 30. Minute legte Kevin Kulzer mit einem sehenswerten Schuss das 2:0 nach. Doch nur zwei Minuten später der Schock: Mario Ulmer sah nach einem harten Einsteigen die Rote Karte (32.). Aiglsbach musste fortan fast eine Stunde in Unterzahl spielen.

In der Schlussphase wurde es hektisch: Zunächst sah Falkenbergs Tobias Falter Gelb-Rot (91.), dann erwischte es auch Aiglsbachs Torschütze Manfred Gröber (96.) mit Gelb-Rot. Am Ende brachte der TVA die knappe Führung aber ins Ziel und feierte einen hart erkämpften Heimsieg.

Die Hausherren ließen sich davon zunächst nicht beirren. Kurz nach der Pause erhöhte Daniel Bentsch nach einer Ecke auf 3:0 (51.). Doch die Partie war noch lange nicht entschieden: Ein kapitaler Rückpass leitete den Anschlusstreffer von Dominik Maierhofer ein (56.), und nur wenige Minuten später verkürzte Ahmad Jumaa Almoustafa auf 3:2 (61.). Plötzlich war Falkenberg wieder voll im Spiel.

Dominik Huber (spielender Co-Trainer TV Aiglsbach) fasste nach dem Spiel zusammen: "Wir haben bis zum 3:0 auch in Unterzahl dominant gespielt. Leider haben wir dann durch zwei individuelle Fehler Gegentore kassiert und so das Spiel wieder spannend gemacht. Dann war es ein Abnutzungskampf, bei dem wir die Führung über die Zeit gebracht haben. Alles in allem kein unverdienter Sieg."

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden – aber davon können wir uns am Ende nichts kaufen. Aiglsbach war in der ersten halben Stunde sehr effektiv: drei Abschlüsse, zwei Tore. Der Elfmeter war klar, trotzdem muss unser Spieler da nicht so reingehen. Nach der berechtigten Roten Karte für den Gegner sind wir besser ins Spiel gekommen und hätten in der ein oder anderen Situation schon den Anschluss machen können. Nach der Pause kassieren wir nach einer Ecke das 0:3, da war die Partie fast entschieden. Aber meine Jungs haben Moral gezeigt, innerhalb kurzer Zeit das 2:3 erzielt und anschließend zwei, drei, vielleicht sogar vier Möglichkeiten auf den Ausgleich gehabt. In der Schlussphase war es dann ein Spiel mit offenem Visier – da hätte es genauso 2:4 wie 3:3 ausgehen können. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir uns für die guten Leistungen auch mal mit Punkten belohnen."

Durch den Erfolg schiebt sich der TV Aiglsbach auf Rang zwei der Bezirksliga West. Aufsteiger Falkenberg verharrt dagegen auf Platz acht. Am Samstag reist Aiglsbach nach Plattling. Falkenberg empfängt am Sonntag den SV Türk Gücü Straubing.