Trotz Überzahl, wegen Eigentor: »Sehr gute Leistung« reicht nicht

Der TSV Schwaben Augsburg ist und bleibt Tabellen-Schlusslicht der Regionalliga Bayern! Doppelt bitter: Die Ostrzolek-Truppe zeigte in Aubstadt eine (einmal mehr) gute Leistung. Doch von dieser können sich Reil, Redier & Co. (wiederum) nichts kaufen. Denn was zählst, ist bekanntlich das Ergebnis. Und am Ende konnten die Schwaben eben "nur" einen Punkt aus Unterfranken mitnehmen. "Abscht" gelang es, trotz Unterzahl noch kurz vor Schluss den Ausgleich zu markieren - durch ein Eigentor...
Günther Schirling (Abteilungsleiter, Aubstadt): "Ein zähes Spiel auf schwerem Untergrund. Die erste Halbzeit verlief in etwa noch ausgeglichen. Nach der Pause war Schwaben Augsburg nicht nur kämpferisch überlegen. Wir hatten da wenig Zugriff und die Gäste konnten sich mehrere gute Chancen erarbeiten. Sinnbildlich: Der Ausgleich fiel durch ein Eigentor. Und wie! Schöner geht es kaum. Und dann auch noch von deren besten Mann. Insgesamt muss man ehrlich sein: Schwaben Augsburg hätten sich den Sieg verdient gehabt. Dass wir heute gegen das Schlusslicht gespielt haben, hat man übrigens nicht unbedingt gemerkt. Da haben wir heuer schon gegen schwächere Mannschaften gespielt."
Thomas Paschek (Sportlicher Leiter, Schwaben Augsburg): "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen mit wenig Chancen auf beiden Seiten. Nach der Pause: Mehr Spielanteile für uns. Die erste große Chancen für Aubstadt hat Iason Drobny gut pariert. Die 1:0-Führung war dann verdient. Leider haben wir den Ausgleich unglücklich durch ein Eigentor bekommen. In der 95. Minuten hatten wir dann noch die große Chancen auf den Sieg. Schade, dass wir uns für den großen Aufwand nicht belohnen konnten - und nur einen Punkt mitnehmen konnten. Wir haben sehr gut verteidigt und hoch gepresst. War wieder eine sehr gute Leistung."