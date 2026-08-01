Trotz Überzahl und Traumtor: KFC mit Remis gegen Delay Sports

Trotz Chancenplus reichte es für den KFC nur zu einem Unentschieden. – Foto: Tom Klesper

Der KFC Uerdingen hat im Testspiel gegen den Berliner Landesligisten Delay Sports trotz mehr als einer Stunde Überzahl nur ein 1:1 erreicht. Vor 5682 Zuschauern in der Grotenburg geriet der Oberligist zunächst durch einen Foulelfmeter in Rückstand, ehe Jesse-Garon Sierck mit einem sehenswerten Distanzschuss den späten Ausgleich erzielte.

Statt der Führung jubelten wenig später die Gäste. Nach einem Foul im Strafraum zeigte Schiedsrichter Fynn Gottschalk auf den Punkt. Sky Vincent Tloczynski verwandelte den Elfmeter sicher zum überraschenden 1:0 für Delay Sports (18.).

Dabei begann die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr dominant. Uerdingen kontrollierte Ball und Gegner, erspielte sich früh die ersten Möglichkeiten, scheiterte jedoch mehrfach am starken Berliner Schlussmann Lukas Betz. Die größte Chance der Anfangsphase vergab Alexander Lipinski, der nach einem Zuspiel von Ibrahim Nadir frei vor dem Tor auftauchte, den Ball jedoch nicht entscheidend verarbeiten konnte (15.).

Platzverweis verändert die Partie

Etwaige Jubelstimmung auf Seiten der Berliner sollte allerdings wenig später verstummen. Nach einem Fehlpass musste Reda Ouakil gegen einen durchgebrochenen Uerdinger zur Notbremse greifen und sah die Rote Karte (32.). Der anschließende Freistoß brachte ebenso wenig den Ausgleich wie weitere Standardsituationen und ein Kopfball von Nadir kurz vor der Pause, den Betz stark parierte (45.+1)

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Uerdingen den Druck weiter. Stöhr wechselte im Laufe der zweiten Halbzeit nahezu die komplette Mannschaft durch und brachte frische Kräfte. Immer wieder spielte sich das Geschehen nun vor dem Berliner Tor ab, doch entweder fehlte die letzte Präzision oder Betz war zur Stelle. Besonders Lipinski ließ mit einer starken Einzelaktion zwei Gegenspieler stehen, fand aber erneut seinen Meister im Gäste-Keeper (63.). Die Erlösung gelang erst in der Schlussphase. Der eingewechselte Jesse-Garon Sierck fasste sich aus großer Distanz ein Herz und traf mit einem sehenswerten Schuss zum 1:1 (83.).

Uerdingen ist dem Siegtreffer nah

In der Schlussphase drängte der KFC auf den Sieg. Die Berliner verteidigten das Remis mit großem Einsatz, während Uerdingen in der Nachspielzeit sogar noch einmal jubelte. Der vermeintliche Siegtreffer wurde jedoch wegen eines vorangegangenen Vergehens aberkannt, sodass es beim 1:1 blieb (90.+1). Tief in der Nachspielzeit feuerte zudem der eingewechselte Mario Knops den Ball aus der Distanz an den Querbalken, das 2:1 blieb den Uerdingern allerdings erneut verwehrt (90.+5).

Für den KFC bleibt damit trotz deutlicher Feldüberlegenheit und langer Überzahl lediglich ein Unentscheiden gegen den ambitionierten Landesligisten aus Berlin. Damit ist für die Krefelder die Testspielphase aber auch noch nicht abgeschlossen. Am Sonntag (2. August, 15 Uhr) steht noch das Duell mit Westfalen-Oberligist SpVgg Erkenschwick an.

KFC Uerdingen – Delay Sports Berlin 1:1

KFC Uerdingen: Dominic Grehl, Ole Päffgen (72. Dominic Duncan), Justin Hoffmanns (58. Wladimir Wagner), Till Weingarten (58. Jesse-Garon Sierck), Louis Halfes-Meis (58. Luca Thissen), Alexander Lipinski (90. Kaan Kocak), Dave Fotso Youmssi (58. Jan Bachmann), Joshua Salonen (46. Mario Knops), Ibrahim Nadir (46. Maximilian Dimitrijevski), Daiki Kamo, Vincent Schaub (72. Daiki Kamo) - Co-Trainer: Ioannis Alexiou - Trainer: Julian Stöhr - Co-Trainer: Christian Höfer

Delay Sports Berlin: Lukas Betz, Ali Wazneh (46. Michael Dada), Alper Aksoy, Eddie Udeoka (69. Marvin Kupfer), Reda Ouakil, Sidney Friede (69. Fabian Senninger), Sky Vincent Tloczynski, Tim Sulmer (46. Can Kilian Cakin), Lukas Rohana, Orhan Yildirim (46. Pascal Brossmann), Enes Küc (46. Deniz-Kaan Hirik) - Co-Trainer: Tobias Kamaci - Trainer: Kevin Pannewitz - Co-Trainer: Ediz Tat

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 5682

Tore: 0:1 Sky Vincent Tloczynski (18. Foulelfmeter), 1:1 Jesse-Garon Sierck (83.)

Rot: Reda Ouakil (32./Delay Sports Berlin/Notbremse)