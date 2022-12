Trotz Überzahl keine Punkte Der ZFC Meuselwitz konnte am vergangenen Wochenende nicht an die Erfolge der letzten Wochen anknüpfen und verlor im eisigkalten Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen den gastgebenden FC Viktoria 1889 Berlin das kurzweilige Spiel mit 0:2.

Spielbericht von Jörg Kaltofen (ZFC Meuselwitz)

Dabei hatte der ZFC, der u. a. ohne den erkrankten Cheftrainer Heiko Weber angereist war, die ersten guten Momente. Die 215 Zuschauer, darunter ein paar angereiste und einheimische Zipse-Anhänger, staunten nicht schlecht, als schon nach sieben Minuten das Gebälk der Gastgeber mächtig wackelte. Ein wunderschönes Zuspiel von Florian Hansch nahm Amer Kadric auf und hämmerte das Leder an die Querlatte. Das hätte die nicht unverdiente Führung sein können, zumal auch die Gäste von der Schnauder das aktivere und spielbestimmende Team waren und nur wenige Augenblicke später durch Luis Fischer abermals gefährlich vor dem Viktoria-Kasten auftauchten. Die Berliner taten sich schwer und kamen erst nach und nach in die Partie rein. Nach 22 Minuten tauchten die Schützlinge von Trainer Semih Keskin dann doch das erste Mal gefährlich vor dem Kasten von Justin Fietz auf. Enes Küc wurde perfekt freigespielt, umkurvte den Zipsendorfer Keeper, scheiterte aber dennoch, da Fabian Stenzel auf der Hut war und den Schuss noch vor der Linie klären konnte.

Der ZFC versuchte spielerisch immer wieder den Gastgeber unter Druck zu setzten, blieb aber vor dem Tor zu harmlos. In der 28. Spielminute ging die Viktoria etwas überraschend in Führung. Zipse verlor im Mittelfeld den Ball und wurde klassisch ausgekontert. Bei der Flanke von Kapitän Christopher Theisen brauchte Phil Harres nur noch den Fuß dran zu halten und es stand 1:0. Der Gast zeigte sich wenig geschockt und versuchte weiter anzugreifen, doch auch Viktoria Berlin tauchte jetzt mehrfach gefährlich vor dem Kasten von Justin Fietz auf. Als alle Beteiligten schon auf den Pausenpfiff warteten, legten die Hausherren noch das 2:0 nach. Wieder war es ein Zipsendorfer Ballverlust im Mittelfeld und das schnelle Umschalten der Viktoria-Angreifer, die zum Erfolg führten. Mladen Cvjetinovic spielte den Ball perfekt in die Schnittstelle, wo Christopher Theisen hereinlief und das Leder über Justin Fietz ins Tor bugsierte. Der Ball wurde bei einem Rettungsversuch von Fabian Raithel noch leicht abgefälscht und somit unhaltbar für den Zipsendorfer Keeper (45‘). Der Zipsendorfer Anhang wunderte sich schon, dass bei der Entstehung des 2:0 Luca Bürger nicht energisch eingreifen konnte? Er hatte sich verletzt und blieb in der Kabine, für ihn kam mit Beginn der zweiten Hälfte Felix Rehder auf den Platz.

Nach Wiederanpfiff sahen die Zuschauer wieder Zipse im Vorwärtsgang, allerdings war man aber wieder mal vor dem gegnerischen Tor nicht zwingend genug. Zudem wurden vom Schiedsrichter, der schon in der ersten Hälfte teilweise überzogen auf beiden Seiten gelbe Karten verteilte, immer wieder harmlose Zweikämpfe abgepfiffen. Nachdem in der 63. Spielminute bei einem Zipsendorfer Freistoß der Berliner Kapitän Christopher Theisen sich nicht schnell genug vom Ball entfernte und von Nils Miatke angeschossen wurde, zeigte ihm Schiri Christoph Dallmann die Ampelkarte. Unglückliche Aktion vom Kapitän, aber auch wieder etwas überzogen vom Unparteiischen. Trotz Überzahl und optischer Überlegenheit blieben die Zipsendorfer Angriffsbemühungen vorerst ohne Torerfolg. So verging die Zeit wie im Fluge. Zipse lief an, Viktoria verteidigte geschickt und der Schiedsrichter verteilte weiter munter gelbe Karten. Nach 85 Minuten erzielten die Gäste dann doch den verdienten Anschlusstreffer. Ein Ball von Felix Rehder, der ordentlich Schwung ins Zipsendorfer Spiel brachte, auf Nils Schätzle, wurde von Fatih Baca auf Florian Hansch weitergeleitet, der dann aus spitzem Winkel einnetzen konnte. Warum der Linienrichter die Fahne hob und der Unparteiische den Treffer nicht gab, bleibt ein Rätsel. Ob noch was gegangen wäre, wenn dieses Tor gezählt hätte, werden wir nie erfahren. Am Ende blieb es beim 2:0-Sieg für Viktoria Berlin und der ZFC muss nun die Punkte woanders holen.

Trainerstimmen:

Christian Hanne (ZFC Meuselwitz): "Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, denn wir sind eigentlich super reingekommen. Dann haben wir unsere Chancen bekommen, haben dabei aber gemerkt, dass es möglich ist, Fußball zu spielen. Eigentlich wollten wir mehr auf die zweiten Bälle gehen. Unser erster Abstimmungsfehler wurde eiskalt mit dem 1:0 bestraft. Leider haben wir es nicht geschafft, mit dem knappen Rückstand in die Halbzeit zu gehen."

Semih Keskin (Viktoria Berlin): "Meuselwitz ist eine der wenigen Mannschaften, die vorne sehr scharf anlaufen kann. Das haben wir die ersten 15 Minuten zu spüren bekommen. Aus diesen Umschaltmomenten mit dem 1:0 und 2:0 herauszukommen, hat das Spiel auf unsere Seite gekippt. In Unterzahl haben die Jungs das klasse gemacht. Insgesamt war es ein geiles Freitagabendspiel mit viel Leidenschaft und Mentalität."