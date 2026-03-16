Trotz Überzahl: Geretsried verliert gegen Schalding

An Torchancen mangelte es den Geretsriedern um Srdan Ivkovic (li.) gegen den SV Schalding-Heining nicht, aber am Ende stand eine bittere 0:1-Niederlage. – Foto: Hans Lippert

Zu statisch in der Spielanlage, zu behäbig, ungenaue Hereingaben von der Außenbahn, keine echten Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit – und dass trotz Überzahl ab der 15. Minute. Diese Analyse, mit der Moderator Martin Lechner in der Pressekonferenz Daniel Dittmann konfrontierte, mochte der TuS-Trainer nicht auf sich und seinem Team sitzen lassen. Er konterte mit einer „inhaltlichen Breitseite“ und zählte für die ersten 45 Minuten „vier Großchancen über Außen“ auf (darunter einen Lattentreffer von Daniel Krebs) sowie mehr oder weniger knapp vergebene Gelegenheiten durch Srdan Ivkovic und Keita Kawai. „Zu statisch, keine Chancen – das kann ich nicht unterschreiben“, stellte Dittmann fest. Allerdings musste er eingestehen: „Ein Tor haben wir leider nicht gemacht.“ So endete das Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining mit einer 0:1-Niederlage.

Als Schiedsrichter Maximilian Dadder den Schaldinger Manuel Mörtlbauer in der 14. Minute wegen eines Fouls an Ivkovic von der weiteren Spielteilnahme ausschloss, schienen die Gastgeber alle Trümpfe in der Hand zu haben. Aber sie spielten sie nicht geschickt genug aus. Stattdessen lagen eine Viertelstunde später die Gäste aus Niederbayern plötzlich vorn: Nach einem leichten Geretsrieder Ballverlust trat SV-Kapitän Fabian Schnabel das Spielgerät aus gut 50 Metern über den weit aufgerückten TuS-Torhüter Cedomir Radic hinweg zum 0:1 ins Netz. Es blieb für lange Zeit die einzige erwähnenswerte Torchance für die verbliebenen Zehn von Stefan Köck. „Die rote Karte ändert das Spiel natürlich komplett“, erklärte der SV-Coach. „Aber wir haben es mit hoher Disziplin Geretsried maximal schwer gemacht.“