Trotz Überzahl: Geiselbullach verpasst den Befreiungsschlag

Der TSV Geiselbullach hängt weiter im Tabellenkeller der Bezirksliga fest – auch, weil es gegen Ohlstadt wieder an der Chancenverwertung haperte.

Geiselbullach – Mit jeder Menge Zuversicht reiste der TSV Geiselbullach zum Auswärtsspiel zum SV Ohlstadt. Man wollte nach dem 2:1-Erfolg gegen Raisting mit einem weiteren Sieg beim Tabellenvorletzten SV Ohlstadt den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze schaffen. Doch wieder mal gelang dies nicht. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held ging im Werdenfelser Land mit 2:3 (1:2) baden. Der Rückstand zum rettenden Ufer wuchs auf sechs Punkte an. Immerhin: Der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz beträgt weiterhin sechs Zähler.

„Wir wussten, dass Ohlstadt ein kampfstarker, leidenschaftlicher Gegner sein wird. Leider haben wir das insbesondere in der ersten Halbzeit vermissen lassen“, resümierte Held. Mit einem Doppelschlag stellten Johannes Fischer (36.) und Simon Nutzinger (39.) auf 2:0 für den SV Ohlstadt. Bei beiden Treffern war Held im Bullacher Kasten ohne Abwehrchance. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Jonas Gewalt (Vierkirchen) verkürzte Louis Frank nach einer Ecke von Roman Fuchs auf 1:2 (45.).

Fünf Minuten nach Wiederbeginn sah Ohlstadts Maximilian Schwinghammer die Ampelkarte. In der Folge bestimmte Bullach zwar das Spiel, ließ aber einmal mehr einige gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Die Gastgeber machten es besser. Unter gütiger Mithilfe der Geiselbullacher Defensive erhöhte Johannes Fischer nach 59 Minuten auf 3:1. Mehr als der erneute Anschlusstreffer in der Nachspielzeit – ein Eigentor von Ohlstadts Keeper Jonas Fuhrmann – gelang den Bullachern nicht mehr. (Dirk Schiffner)