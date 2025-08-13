Trotz Überzahl: Eintracht Karlsfeld verliert auch in Hallbergmoos

1:2 verloren, noch dazu in Überzahl: Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld holte auch in Hallbergmoos keine Punkte.

Ein unterlaufener Flugball, zwei Grätschen ins Leere – und der Weg war frei für den VfB Hallbergmoos. Yannick Saßmann schloss den Angriff in der 85. Minute erfolgreich ab und sorgte für Tristesse beim Fußball-Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld, denn: Die Elf des Trainertrios Fabio Meikis, Christoph Traub und Florian Beutlhauser verlor nach dem späten Gegentor am Dienstagabend mit 1:2 und ist nun seit fünf Spielen sieglos.

„Die Niederlage war verdient, wir haben schlecht gespielt”, resümierte Beutlhauser. „Trotzdem haben wir durch die Fehlerkette vor dem zweiten Gegentor einen Punkt verschenkt – in einer unserer besten Phasen.” Von denen gab es wenig.

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison verschätzte sich die Eintracht-Defensive nach einem langen Ball. Dieses Mal kostete der Fehler zwei Punkte – an einem Abend, an dem Karlsfelder nie zu ihrem Spiel fanden und eine 45-minütige Überzahl nicht ausnutzen konnten.

Kurz vor der Halbzeit: Hallbergmoos geriet in Unterzahl

In einer ereignisarmen ersten Hälfte wirkten die Karlsfelder uninspiriert. Die Gäste setzten im Spiel nach vorne keinerlei Akzente. Immerhin stand die Defensive solide, sodass der schwach in die Saison gestartete VfB Hallbergmoos ohne Großchance blieb. Kurz vor der Pausenpfiff der erste Aufreger: VfB-Verteidiger Jonas Mayr sah innerhalb kurzer Zeit zwei Gelbe Karten. Karlsfeld hoffte in Überzahl auf die Wende zum Guten.

Stattdessen erwischte es die Eintracht kurz nach dem Seitenwechsel eiskalt. Eine VfB-Ecke flog an den kurzen Pfosten und prallte dort von Fabian Schäffers Oberschenkel ins eigene Tor (52.). „Das war wirklich bitter gelaufen“, sagte Trainer Florian Beutlhauser.

Vom Elfmeterpunkt: Karlsfeld gelingt der Ausgleich

Der Gegentreffer hinterließ Spuren. Karlsfeld wirkte verunsichert, spielte unpräzise und ohne Tempo. Dennoch durften die Gäste noch einmal hoffen: Nach einem Handspiel eines Hallbergmoosers im eigenen Strafraum verwandelte Spielertrainer Traub den Elfmeter sicher zum 1:1 (79.).

Die Gäste wollten nun mehr, erlaubten sich nur vier Minuten nach dem Ausgleich aber eine folgenschwere Fehlerkette. „Das darf einfach nicht passieren. Solche Situationen kosten uns immer wieder Punkte“, ärgerte sich Beutlhauser.

Nach Saßmanns Treffer in der 83. Minute warf die Eintracht noch einmal alles nach vorne. Die Gäste kamen aber nicht mehr gefährlich vor den gegnerischen Kasten.

Mit nun fünf Punkten und seit fünf Spielen ohne Sieg steckt Karlsfeld im unteren Mittelfeld der Landesliga Südost fest. Am Samstag erhalten die Karlsfelder beim SV Dornach die Chance auf ihren zweiten Saisonsieg. Bei einer weiteren Niederlage rückt der Tabellenkeller immer näher.